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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يعتذر للصين في بيان رسمي بعد تصريحات مبابي

ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف

في خطوة تؤكد سعيه لاحتواء الجدل المثار حول تصريحات كيليان مبابي، وجّه ريال مدريد الإسباني رسالة اعتذار رسمية إلى الشعب الصيني، معربًا عن أسفه لما صاحب حديث نجمه الفرنسي الأخير من استياء وردود فعل غاضبة.

وشدد النادي الملكي، عبر بيان نشره على موقعه الرسمي، على اعتزازه بالعلاقات التي تربطه بالصين وجماهيره هناك، مؤكدًا احترامه لتاريخ البلاد وثقافتها وشعبها، ومقدّرًا الدعم الذي يحظى به الفريق من ملايين المشجعين الصينيين.

كما أكد ريال مدريد وقوفه إلى جانب مبابي في الاعتذار الذي سبق أن قدمه، بعدما أقر اللاعب بأن تصريحاته لم تكن موفقة، وأعرب عن ندمه عليها، مجددًا احترامه للشعب الصيني.

وتعود جذور الأزمة إلى حديث لمبابي خلال مقابلة إعلامية تناول فيها محتوى ساخرًا مرتبطًا بصورته، قبل أن يتسع الجدل حول صورة متداولة جرى فيها تركيب وجه اللاعب على جسد ماو تسي تونج، الزعيم الصيني السابق ومؤسس جمهورية الصين الشعبية.

وأثار المحتوى المتداول انتقادات بين بعض المتابعين في الصين، في ظل الحساسية المرتبطة بالرموز التاريخية للبلاد، لتتحول الواقعة إلى قضية تجاوزت حدود التفاعل المعتاد مع تصريحات أحد نجوم كرة القدم.

وفي محاولة لتدارك الموقف، نشر مبابي اعتذارًا عبر حساباته، أقر فيه بأن تعليقه لم يكن مناسبًا، وأوضح أنه يتفهم حالة الاستياء التي تسبب فيها لدى أشخاص في الصين وأفراد من الجاليات الصينية حول العالم، مؤكدًا احترامه للشعب الصيني وتاريخه.

وجاء بيان ريال مدريد ليؤكد موقف النادي الداعم للاحترام المتبادل والتفاهم بين الثقافات، مع التشديد على رغبته في الحفاظ على روابط الود والصداقة مع الصين وشعبها، وجماهيره التي تتابع الفريق وتسانده.

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