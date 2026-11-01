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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرصة ودن لانه مش مركز .. مفاجأة بشأن استبعاد إمام عاشور من حسابات «عموتة»

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، أسباب استبعاد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في المباريات الأخيرة، موضحًا أن القرار يعود لأسباب فنية وعدم اكتمال جاهزية اللاعب، إلى جانب رغبة المدير الفني الحسين عموتة في توجيه رسالة له.

وقال محمود شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن استبعاد إمام عاشور في الفترة الأخيرة يُعد استبعادًا فنيًا، ويمثل «قرصة ودن» للاعب، في ظل عدم وصوله إلى الجاهزية المطلوبة.

وأضاف أن إمام عاشور لم يكن يشارك بشكل طبيعي في بعض التدريبات، مشيرًا إلى أنه كان يتجنب التسديد على المرمى خوفًا من تأثر العضلة الضامة، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى عدم المجازفة بإشراكه.

وأوضح شوقي أن الحسين عموتة يرى أن إمام عاشور لا يقدم المستوى المعهود منه، وأن تركيزه ليس بالشكل المطلوب، في الوقت الذي يشعر فيه اللاعب بأنه تعرض للظلم، ويرى أن المشاركة في المباريات ستساعده على استعادة مستواه الفني.

وأكد الناقد الرياضي أن إمام عاشور ملتزم في التدريبات، ولا توجد أي أزمات أو خلافات بينه وبين المدير الفني، مشددًا على أن الأمر يتعلق برؤية فنية وتقييم لمدى جاهزية اللاعب.

الأهلي يفوز على مودرن سبورت

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة، في ظل تطلعات جماهيره للمنافسة على اللقب وحصد المزيد من البطولات المحلية.

الناقد الرياضي محمود شوقي استبعاد إمام عاشور إمام عاشور الأهلي

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