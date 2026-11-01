يوسف أسامة نبيه: أحلم بالعودة إلى منتخب مصر.. وأسعى لتعويض ما فاتني في السنوات الماضية

أكد يوسف أسامة نبيه، لاعب فريق الموصل العراقي، أن هدفه خلال الفترة المقبلة هو استعادة مستواه المعهود والعودة إلى صفوف منتخب مصر، مشددًا على امتلاكه طموحات كبيرة لخوض تجربة ناجحة في الدوري العراقي.

وقال يوسف أسامة نبيه، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس»، مع الإعلامي هاني حتحوت، المذاع على قناة «مودرن»، إنه نجح في استعادة جزء من مستواه الذي عرفه الجمهور به، بمساعدة مسؤولي نادي الموصل، الذين وفروا له الأجواء المناسبة للتألق.

وأضاف: «لم أكن راضيًا عن مستواي خلال السنوات الماضية، ولم أقدم ما كنت أطمح إليه، لكنني أشعر حاليًا بأن الله يعوضني عن الفترة السابقة».

وأوضح أن تعاقده مع النادي العراقي لمدة موسم واحد يمثل تجربة جديدة في مسيرته، مشيرًا إلى أن مسؤولي الموصل لديهم رغبة حقيقية في نجاحه، ولا يتعاملون معه باعتباره مجرد صفقة، بل يسعون إلى مساعدته على التألق بالتزامن مع طموحاتهم في تطوير النادي.

وتابع: «أشعر بأنهم يريدون نجاحي، كما يرغبون في تطور النادي، ولذلك أحاول أن أسعدهم وأن أقدم لهم كل ما أمتلك من إمكانات».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أمتلك طموحًا كبيرًا للعودة إلى منتخب مصر، وتحقيق نجاحات كبيرة في العراق، ولدي طاقة كبيرة وسأواصل العمل والاجتهاد حتى اللحظة الأخيرة. أبلغ من العمر 26 عامًا، وأشعر بأنني تأخرت كثيرًا خلال السنوات الماضية، ولذلك أريد أن تكون السنوات المقبلة مليئة بالمشاركة والإنجازات والنجاحات».