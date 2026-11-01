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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدون أدوية .. أفضل الطرق الطبيعية للتخلّص من الكحة

الكحة
الكحة
نهى هجرس

تُعد نزلات البرد والكحة من المشكلات الصحية الشائعة، خاصة خلال أشهر الطقس البارد، وقد تسبب الكثير من الإزعاج وعدم الراحة، فمن سيلان الأنف إلى التهاب الحلق، تتراوح الأعراض بين الخفيفة والشديدة، وقد تؤثر على ممارسة الأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

وبدلًا من اللجوء مباشرة إلى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، يفضّل كثير من الأشخاص استخدام العلاجات المنزلية الطبيعية التي قد تساعد على تخفيف الأعراض وتهدئة الحلق والكحة.

يستعرض هذا المقال أفضل العلاجات المنزلية لنزلات البرد والكحة، وأسرع الطرق لتخفيف أعراضهما، بالإضافة إلى وسائل فعالة لتهدئة التهاب الحلق والكحة.

أفضل العلاجات المنزلية لنزلات البرد والسعال

1. العسل والليمون

يُعد العسل والليمون من أشهر الوصفات المنزلية المستخدمة لتخفيف أعراض البرد والكحة، حيث يساعد العسل على تهدئة الحلق وتخفيف الكحة، كما يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يساهم في دعم جهاز المناعة.

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقة صغيرة من العسل مع عصير نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ، وتناولي الخليط مرتين يوميًا للمساعدة على تهدئة السعال.

وصفة طبيعية تقضي علي الكحة الجافة .

2. شاي الزنجبيل

يُعتبر الزنجبيل من المكونات الطبيعية المفيدة في تخفيف أعراض نزلات البرد والسعال، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، كما قد يساعد على تقليل تهيج الحلق وتهدئة الكحة.

طريقة الاستخدام:

قطّعي بعض شرائح الزنجبيل الطازج وضعيها في الماء المغلي لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق، ثم أضيفي العسل أو الليمون للحصول على مذاق أفضل وتأثير مهدئ، ويمكن تناوله مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

3. استنشاق البخار

يساعد استنشاق الهواء الدافئ الرطب على تخفيف احتقان الأنف وترطيب الممرات التنفسية، وقد يمنح شعورًا مؤقتًا بالراحة عند الإصابة بنزلات البرد.

طريقة الاستخدام:

يمكن الاستحمام بماء دافئ أو استخدام جهاز ترطيب الهواء للحصول على رطوبة مناسبة، ويُفضل تجنب استنشاق البخار مباشرة فوق أواني الماء المغلي لتفادي الحروق.

علاج ألم الضلوع بسبب الكحة

4. الثوم

لا يقتصر دور الثوم على كونه أحد أشهر المكونات المستخدمة في الطهي، بل يحتوي أيضًا على مركب الأليسين، الذي أظهرت الدراسات المعملية خصائص مضادة لبعض الميكروبات.

طريقة الاستخدام:

يمكن إضافة فصوص الثوم المهروسة إلى الطعام أو الشوربة، لكن لا توجد أدلة كافية على أن تناول الثوم يعالج نزلات البرد أو يقضي على الفيروسات المسببة لها.

5. الحليب بالكركم

يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، ويحتوي على مركب الكركمين الذي تتم دراسته لفوائده الصحية المحتملة، كما أن تناول مشروب دافئ قبل النوم قد يساعد على الشعور بالراحة وتهدئة الحلق.

طريقة الاستخدام:

أضيفي ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ، وقلّبي جيدًا حتى يذوب، ثم تناوليه قبل النوم.

ملحوظة: هذه الوصفات قد تساعد على تخفيف بعض الأعراض، لكنها لا تعالج الفيروسات المسببة لنزلات البرد، كما يجب عدم إعطاء العسل للأطفال أقل من سنة واحدة.

المصدر health 

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