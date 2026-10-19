مع استمرار الدراسة وتغير درجات الحرارة، تحتار كثير من الأمهات عند إصابة أطفالهن بالكحة أو الرشح، وتتساءل عما إذا كان من الممكن إرسال الطفل إلى المدرسة أم أن حالته تستدعي البقاء في المنزل للحصول على الراحة وتجنب نقل العدوى إلى زملائه.

ولا تعني كل كحة أو رشح ضرورة التغيب عن المدرسة، فقد تكون الأعراض بسيطة ولا تؤثر في قدرة الطفل على ممارسة أنشطته اليومية، لكن ظهور الحمى أو الإرهاق الشديد أو صعوبة التنفس يستدعي الانتباه، مع مراعاة تعليمات المدرسة والإرشادات الصحية المحلية.

علامات تحدد هل يذهب طفلك إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

بحسب ما نشره موقع هيلثي، أن هناك مجموعة من العلامات التي تساعد الأم على اتخاذ القرار المناسب بشأن ذهاب الطفل إلى المدرسة، ومن أبرزها:

1. ارتفاع درجة حرارة الجسم

إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، فمن الأفضل إبقاؤه في المنزل ومتابعة حالته، خاصة إذا صاحبت الحمى أعراض مثل القشعريرة أو آلام الجسم أو التعب الشديد.

وتوصي إرشادات صحية عامة بعودة الطفل إلى المدرسة بعد مرور 24 ساعة على الأقل دون حمى، ومن دون استخدام أدوية خافضة للحرارة خلال هذه الفترة، مع تحسن الأعراض وقدرته على المشاركة في الأنشطة المدرسية.

2. الكحة المستمرة التي تعوق نشاط الطفل

إذا كانت الكحة خفيفة والطفل يشعر بأنه بخير ويستطيع المشاركة في الأنشطة بصورة طبيعية، فقد لا تستدعي وحدها البقاء في المنزل.

لكن إذا كانت الكحة متكررة بشدة، أو تمنعه من النوم أو التركيز، أو يصاحبها إجهاد واضح، فمن الأفضل إبقاؤه في المنزل وتقييم حالته، خاصة إذا كانت الأعراض تزداد بدلًا من التحسن.

3. الرشح والعطس مع أعراض بسيطة

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

قد يستطيع الطفل الذهاب إلى المدرسة إذا كان يعاني من رشح بسيط أو عطس، دون حمى أو إرهاق واضح، وكان قادرًا على المشاركة في يومه الدراسي، مع الالتزام بنظافة اليدين واستخدام المناديل عند السعال أو العطس.

أما إذا كانت الأعراض تتفاقم أو يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة أو ضعف عام، فيُفضل بقاؤه في المنزل حتى تتحسن حالته.

4. الخمول والإرهاق الشديد

إذا لاحظتِ أن طفلك ينام أكثر من المعتاد، أو لا يستطيع التركيز أو اللعب، أو يبدو مرهقًا بدرجة تمنعه من المشاركة في الحصص والأنشطة، فمن الأفضل عدم إرساله إلى المدرسة.

فالطفل يحتاج إلى الراحة والسوائل والتغذية المناسبة خلال فترة المرض، كما أن الإجهاد الشديد قد يكون علامة على أن العدوى تؤثر في حالته العامة.

5. القيء أو الإسهال

إذا صاحب الرشح أو الكحة قيء أو إسهال، فمن الأفضل إبقاء الطفل في المنزل لتجنب الجفاف والحد من انتقال العدوى، خاصة إذا تكررت الأعراض.

وتختلف قواعد العودة إلى المدرسة بحسب السبب والإرشادات المحلية، لكن في حالات كثيرة يُنصح بالانتظار حتى مرور 48 ساعة على الأقل دون قيء أو إسهال، مع التأكد من قدرة الطفل على تناول الطعام والسوائل بصورة طبيعية.

6. صعوبة التنفس أو الصفير

إذا كان الطفل يعاني من صعوبة في التنفس، أو يتنفس بسرعة غير معتادة، أو يصدر صوت صفير واضحًا، فلا ينبغي إرساله إلى المدرسة، بل يجب تقييمه طبيًا سريعًا.

أما إذا ظهرت صعوبة شديدة في التنفس، أو ازرقاق الشفتين، أو صعوبة في إيقاظ الطفل، فيجب طلب الإسعاف فورًا.

7. عدم القدرة على المشاركة في اليوم الدراسي

حتى في غياب الحمى، قد يكون الطفل غير مستعد للذهاب إلى المدرسة إذا كان يحتاج إلى رعاية مستمرة، أو لا يستطيع تناول الطعام والشراب بصورة مناسبة، أو لا يتمكن من أداء أنشطته المعتادة.

والقاعدة الأساسية أن يكون الطفل قادرًا على المشاركة في الدراسة دون أن تتدهور حالته، مع مراعاة طبيعة الأعراض واحتمال نقل العدوى إلى الآخرين.

كيف تحمين باقي أفراد الأسرة من العدوى؟

إذا كان طفلك يعاني من أعراض تنفسية، فهناك خطوات بسيطة تساعد على تقليل انتشار العدوى داخل المنزل، ومنها:

تعليمه غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فورًا.

تهوية الغرف جيدًا بقدر الإمكان.

تجنب مشاركة الأكواب وزجاجات المياه والأدوات الشخصية.

تشجيعه على شرب السوائل والحصول على قسط كافٍ من الراحة.

عدم إعطائه المضادات الحيوية دون وصفة طبية، لأنها لا تعالج نزلات البرد الفيروسية.

متى يجب عرض الطفل على الطبيب؟

يُنصح باستشارة الطبيب إذا استمرت الحمى، أو ازدادت الكحة سوءًا، أو ظهرت آلام بالأذن أو علامات جفاف، أو لم تتحسن الحالة كما هو متوقع.

ويحتاج الرضع دون ثلاثة أشهر الذين تبلغ درجة حرارتهم 38 درجة مئوية أو أكثر إلى تقييم طبي عاجل. كما تستدعي صعوبة التنفس أو ازرقاق الشفتين أو الخمول الشديد طلب الرعاية الطارئة.