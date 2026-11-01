المتحدث باسم وزارة الرياضة: يمكن منح المستثمر 100% من أسهم شركة الكرة بالزمالك

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل آلية إنشاء شركة كرة القدم بنادي الزمالك، وفقًا لقانون الرياضة، مؤكدًا أن القانون يمنح النادي حق امتلاك 51% من أسهم الشركة، مع إمكانية التنازل عن الحصة الحاكمة لصالح المستثمر، بشرط موافقة الجمعية العمومية واعتماد الوزارة.

وأوضح الشاذلي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، أن الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ قرار منح المستثمر النسبة الحاكمة، مشيرًا إلى إمكانية منحه 100% من الأسهم وفقًا للقانون.

وأكد أن وزارة الرياضة تتولى مراجعة الإجراءات واعتماد القرار، ولا يحق للجهة الإدارية تغيير موعد الجمعية العمومية المحدد من مجلس الإدارة.