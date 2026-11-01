الزمالك يكشف حقيقة العروض الاستثمارية لشركة الكرة.. وموقف حسام المندوه

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن حقيقة وجود عروض استثمارية من جانب بعض المستثمرين للدخول في شركة الكرة بالنادي، في ظل تحركات مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية للبحث عن شريك استثماري يوفر عائدًا ماليًا مناسبًا ويساهم في دعم موارد القلعة البيضاء.

وأكد المصدر أنه لا توجد أي عروض استثمارية رسمية أو اتفاقات مالية مع مستثمرين حتى الآن، رغم المحاولات التي قامت بها إدارة النادي للتواصل مع عدد من الجهات الراغبة في الاستثمار والمشاركة في مشروع شركة الكرة.

تحركات حسام المندوه في الإمارات

وأوضح المصدر أن حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تواجد في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر الماضي، من أجل إجراء عدد من المفاوضات المتعلقة ببعض الاتفاقيات الخاصة بشركة الكرة، إلا أن تلك التحركات لم تنجح في الوصول إلى اتفاق نهائي أو التوصل إلى عرض استثماري مناسب.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك لا تزال تدرس عددًا من السيناريوهات المتعلقة بإنشاء الشركة، في محاولة للوصول إلى صيغة تحقق الاستفادة المالية المطلوبة للنادي، وتساعد على توفير موارد إضافية خلال السنوات المقبلة.

موعد حسم ملف شركة الكرة في الزمالك

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة الزمالك قرر إدراج ملف إنشاء شركة الكرة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم 8 ديسمبر المقبل، من أجل الحصول على موافقة أعضاء النادي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة.

وتتضمن التصورات المطروحة احتفاظ نادي الزمالك بنسبة لا تقل عن 40% من أسهم الشركة، مع إتاحة النسبة المتبقية أمام المستثمرين وأعضاء النادي، وفقًا للصيغة التي سيتم الاستقرار عليها.

وشدد المصدر على أن إدراج الملف ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لا يعني وجود مستثمرين جاهزين أو عروض مالية مقدمة بالفعل، موضحًا أن النادي لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع أي جهة استثمارية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على استمرار تحركات الإدارة خلال الفترة المقبلة، للبحث عن مستثمرين جادين يمتلكون القدرة على تقديم عروض مالية كبيرة ومناسبة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من مشروع شركة الكرة ودعم الاستقرار المالي لنادي الزمالك