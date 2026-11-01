استعدادا لموقعة بيراميدز.. عموتة يبدأ تجهيز الأهلي بأسلحة هجومية جديدة

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن ملامح خطة الدنماركي حسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المدرب سيمنح اهتمامًا أكبر للجانب الهجومي والضغط على المنافسين في التدريبات المقبلة.

وقال محمود شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حسين عموتة سيبدأ التركيز خلال الفترة القادمة على تطوير الأداء الهجومي للفريق، إلى جانب زيادة الضغط على المنافسين، من أجل تحسين الفاعلية الهجومية وفرض أسلوب الأهلي داخل الملعب.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الأهلي للمباريات المقبلة وأبرزها لقاء بيراميدز، وسعي الجهاز الفني لتطوير أداء الفريق على المستويين الهجومي والدفاعي، ومواصلة المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري.

نتيجة الأهلي أمام مودرن سبورت

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في بداية مشواره بالبطولة، ومواصلة المنافسة على اللقب، في ظل تطلعات جماهيره لمواصلة حصد البطولات المحلية.