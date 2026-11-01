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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

متأخر أوي.. أحمد عز ينتقد تحرك الأهلي في ملف مُحلل الأداء

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

انتقد المحلل الرياضي أحمد عز أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مواجهة مودرن سبورت، رغم نجاح الفريق الأحمر في حصد نقاط المباراة، مشيرًا إلى وجود أزمة تتعلق بغياب الاستعداد الجيد لتحركات المنافسين، ومؤكدًا أهمية دور محلل الأداء في تجهيز اللاعبين فنيًا وتكتيكيًا قبل المباريات.

وقال أحمد عز، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي يدخل بعض المباريات دون معرفة كافية بما يقدمه المنافس، وهو ما يظهر في تكرار بعض الألعاب والتحركات أمام الفريق الأحمر.

وأضاف: «النادي الأهلي بينزل مش عارف المنافس بيعمل إيه، وهنا تيجي فائدة محلل الأداء، مودرن كرر لعبة 4 مرات قدام الأهلي بمنتهى السهولة».

وتابع: «لو الأهلي عارف مش هيحسسك إن مودرن عنده وقت على الكورة، لأنه هيسترجع الكورة بسرعة ومجهز نفسه، دي حاجات لو اشتغلت عليها في التمرين هتفرق معاك».

واختتم تصريحاته قائلًا: «متأخر أوي إن الأهلي بيتحرك دلوقتي في ملف محلل الأداء».

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في حجز مقعده بالدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة، من أجل المنافسة على اللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.

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