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20 عاما على بناء السلام.. الرئيس السيسي يعلن إطلاق احتفالية إعادة الإعمار الأفريقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

20 عاما على بناء السلام.. الرئيس السيسي يعلن إطلاق احتفالية إعادة الإعمار الأفريقية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسراء صبري

قال الرئيس السيسي: بصفتي رائد الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية أعلن اليوم عن إطلاق النسخة الـ 6 من الاحتفالية الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.

وأضاف الرئيس السيسي أن النسخة الـ 6 من الاحتفالية تأتي تحت عنوان “عشرون عاما على بناء واستدامة السلام: من السياسة إلي التنفيذ”.

وأوضح الرئيس السيسي، أن إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات ليس عملا إنسانيا أو اقتصاديا فحسب وإنما مكون أصيل من منظومة السلم والأمن الأفريقي.

وأكد الرئيس السيسي أهمية العمل الأفريقي المشترك وتعزيز روح التضامن الأفريقي تجاه قضايا قارتنا وفي مقدمتها تعزيز جهود دعم السلام والأمن والاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.

وأشاد الرئيس السيسي بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في القاهرة في دعم المؤسسات الوطنية وبناء القدرات بالقارة.

وشدد على ضرورة أن ترتكز جهود إعادة الإعمار على الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للمجتمعات لمعالجة جذور النزاعات.

واسترسل الرئيس السيسي: أكد مواصلتي العمل بلا كلل- جنبا إلى جنب- مع أشقائي القادة الأفارقة ومفوضية الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة الإقليميين والشركاء الدوليين لتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للاستقرار والسلام والتنمية المستدامة.

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