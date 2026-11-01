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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو الغيط: الرئيس السيسي شخصية تاريخية وعكف على إعادة تأهيل المجتمع المصري.. و أحمد موسى: أنا ومصطفى بكري والديهي يتم استهدافنا وفي ناس ماسكين العصاية من النص| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أبو الغيط: الرئيس السيسي شخصية تاريخية وعكف على إعادة تأهيل المجتمع المصري
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق للجامعة العربية، أن  الرئيس السيسي شخصية تاريخية وعكف على إعادة تأهيل المجتمع المصري .

أبو الغيط: ما يحدث حاليا في المنطقة يستهدف تكسير الخليج ويصب في مصلحة إسرائيل
قال أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن ما يحدث حاليا في المنطقة العربية يستهدف تكسير الخليج العربي، مؤكدًا أن كل ما يجري يصب في مصلحة إسرائيل.


نشأت الديهي عن مصطلح «القناة العاشرة»: في 10 نوفمبر هنشوف الهوية الجديدة لقناة تن
واصل الإعلامي نشأت الديهي، الحديث عن موجة الانتقادات التي تعرض لها من عدد من الإعلاميين والصحفيين وأعضاء نقابة الصحفيين، على خلفية سؤاله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي في موسكو عن بعض الملفات، وطلب الرئيس الروسي منه “تعريف نفسه” و"الجهة التي يعمل بها" .


أبو الغيط: الرئيس السيسي في قمة المعرفة والحكمة.. وبعد 2011 تم دفع البلاد إلى فوضى
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق للجامعة العربية، أن الرئيس السيسي في قمة المعرفة والحكمة .


أحمد موسى: أنا ومصطفى بكري والديهي يتم استهدافنا.. وفي ناس ماسكين العصاية من النص
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلامي نشأت الديهي كان موجودا في موسكو مع الوفد المرفق للرئيس السيسي، وخلال جلسة كان متواجدا في الصف الأول بها؛ سأل الرئيس بوتين عن دور روسيا في التعاون الدولي وعدد من الأسئلة الهامة الأخرى.


الأرصاد تحذر من فارق الحرارة بين الليل والنهار.. ومنار غانم تكشف نصيحة مهمة بشأن الملابس
حذرت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، من الفارق الكبير في درجات الحرارة بين فترتي الليل والنهار خلال الأيام المقبلة، موضحة أن هذا الفارق سيتجاوز 12 درجة مئوية، رغم الارتفاعات الطفيفة المتوقعة في درجات الحرارة نهارًا.


أبو العينين: إسرائيل لديها خطط لطرد الفلسطينيين من أرضهم وهذا أمر غير مقبول
أكد النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن الشعب الفلسطيني يطلب فقط 27% فقط من أراضيه التاريخية، والاحتلال هو جوهر المشكلة.


أحمد موسى: كنت بتعشى مع نشأت الديهي من شهرين وقالي إنه بيفكر يغير اسم قناة تن للقناة العاشرة
وجه الإعلامي أحمد موسى،  التحية والتقدير للإعلامي نشأت الديهي، قائلا: "الديهي كان متواجدا في موسكو مع الوفد الإعلامي المصري المرافق للرئيس السيسي".


الموبايل بيسرق 4 ساعات من يومكم.. حسام موافي يكشف سر التفوق الدراسي ويوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة
مع اقتراب طموحات طلاب الثانوية العامة من مرحلة الحسم، يظل التفوق الدراسي مرتبطًا بأكثر من مجرد عدد ساعات المذاكرة، إذ يحتاج الطالب إلى إدارة وقته بذكاء، والقدرة على التركيز، وتجنب العادات التي تستنزف يومه دون أن يشعر.

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