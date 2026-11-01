انفجارات وحريق ضخم في السودان.. مسيرة تستهدف محطة كهرباء بأبو حمد و12 محطة خارج الخدمة

شهد شمال السودان تطورًا ميدانيًا جديدًا، بعدما استهدفت غارة جوية بطائرة مسيرة محطة أبو حمد لتوليد الكهرباء بولاية نهر النيل، فجر الأحد، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم وسماع دوي انفجارات مدوية في محيط المنشأة.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن شهود عيان قولهم إن النيران التهمت أجزاء من المحطة عقب الهجوم، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حريقًا واسعًا داخل منشأة توليد الطاقة.

وتقع محطة أبو حمد على بعد نحو 538 كيلومترًا شمال العاصمة الخرطوم، ولم تصدر السلطات السودانية تعليقًا فوريًا بشأن الهجوم أو حجم الخسائر والأضرار الناتجة عنه.

12 محطة كهرباء في مرمى هجمات المسيرات خلال أيام

وبحسب المعلومات المتداولة، ارتفع عدد محطات الطاقة التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة في 6 ولايات سودانية منذ يوم الاثنين إلى 12 محطة.

وشملت المناطق المتضررة ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والقضارف ونهر النيل والبحر الأحمر، في سلسلة هجمات استهدفت منشآت البنية التحتية لقطاع الكهرباء.

وجاء الهجوم الأخير بعد غارة بطائرة مسيرة استهدفت، السبت، محطة هيا للطاقة بولاية البحر الأحمر، وهي منشأة لا تزال قيد الإنشاء.

حرب السودان تدخل عامها الرابع.. وملايين النازحين

وتأتي الهجمات على منشآت الطاقة في ظل استمرار الصراع المسلح بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، الذي اندلع في أبريل 2023، على خلفية خلافات بشأن دمج القوات العسكرية في مؤسسة عسكرية واحدة.

وأدت الحرب، إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد نحو 13 مليون شخص، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع نطاق الجوع، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة بسبب تضرر البنية التحتية والخدمات الأساسية.