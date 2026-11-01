تعرّف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1-11-2026 | فيديو

تشهد البلاد حالة من التباين في الأحوال الجوية، مع استمرار التغيرات في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، وسط أجواء تميل إلى الاعتدال خلال ساعات النهار، وتنخفض درجات الحرارة مع حلول المساء، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، ما يستدعي ارتداء الملابس المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 1 نوفمبر 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 30

الإسكندرية 30

شرم الشيخ 31

مطروح 29

أسوان 33

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

مكة 38

أبو ظبي 36

القدس 22

الخرطوم 39

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 17

مدريد 20

باريس 11

موسكو 10