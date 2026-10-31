١١م+ـ+ حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة وتحذير من الشبورة المائية

تترقب الأجواء الجوية في مصر تغيرات طفيفة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الارتفاع النسبي في درجات الحرارة على معظم المحافظات، بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر ونشاط الرياح على فترات متقطعة، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية للفترة من الاثنين 2 نوفمبر وحتى الجمعة 6 نوفمبر 2026.

حالة الطقس

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الخريفية الحارة خلال ساعات النهار، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال الليل والصباح الباكر.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يكون حارا نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية بين 26 و28 درجة مئوية، وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 28 و32 درجة، بينما تصل إلى 33 درجة على شمال الصعيد، وتتراوح بين 33 و37 درجة على جنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

حالة الطقس في مصر

نشاط الرياح على فترات متقطعة

وتوقعت الهيئة نشاطا للرياح أحيانا على أغلب أنحاء الجمهورية، اعتبارا من الاثنين 2 نوفمبر وحتى الجمعة 6 نوفمبر، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة يوم الخميس 5 نوفمبر 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة.

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

وفي سياق متصل، أكدت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بمعدل يتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية، نتيجة تأثرها بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، ترتفع فيها قيم درجات الحرارة.

وأوضحت منار غانم، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 30 درجة مئوية غدا، قبل أن تصل إلى ذروة ارتفاعها يوم الاثنين عند 32 درجة، وتستمر هذه الأجواء حتى الأربعاء.

وأضافت أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الخميس، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، لافتة إلى أن محافظات جنوب الصعيد تسجل أعلى درجات الحرارة خلال هذه الفترة، بقيم تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية.

حالة الطقس في مصر

نصائح للمواطنين بشأن اختلاف درجات الحرارة

وأشارت المتنبئ الجوي إلى أن الطقس يكون حارا خلال ساعات النهار في معظم محافظات شمال البلاد، لا سيما وقت الظهيرة، نتيجة زيادة شدة الإشعاع الشمسي، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال الليل.

وأضافت أن درجات الحرارة الصغرى تستقر عند نحو 21 درجة مئوية، وتنخفض إلى 17 درجة في المدن الجديدة، موضحة أن الفارق بين درجات الحرارة نهارا وليلا يتجاوز 12 درجة مئوية.

ونصحت منار غانم المواطنين بعدم التسرع في ارتداء الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار الارتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة، مع مراعاة اختلاف الأجواء بين فترات النهار والليل.