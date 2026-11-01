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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق منافسات اليوم الأول من بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة بشرم الشيخ

بطولة العالم للسباحة بالزعانف
بطولة العالم للسباحة بالزعانف
عبدالله هشام

انطلقت صباح اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 منافسات اليوم الأول من بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة "عمومي، ناشئين وماسترز)، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ حتى الرابع من الشهر الجاري، بمشاركة 264 لاعبا ولاعبة يمثلون 16 دولة.

وبدأت منافسات الفترة الصباحية في تمام الساعة 7:30 صباحا بمرحلة الإحماء، قبل أن تنطلق المنافسات رسميًا في الثامنة والربع، بإقامة سباقات 1 كم مونو سيدات ورجال، عمومي وناشئين.

كما تتضمن الفترة الصباحية سباقات 150 متر زعانف مزدوجة للتصفية لفئات السيدات والرجال والناشئين، على أن تختتم الفترة الأولى في العاشرة صباحًا.

وتستأنف المنافسات خلال الفترة المسائية بداية من الساعة الثانية ظهرا بالإحماء، ثم تنطلق السباقات في الثانية و45 دقيقة، بإقامة منافسات 1 كم زعانف مزدوجة للسيدات والرجال، يعقبها سباقات 150 متر مونو للتصفية للسيدات والرجال والناشئين.

وتتواصل المنافسات حتى نحو الساعة 4:25 عصرًا، وسط أجواء تنافسية قوية، في مستهل أيام البطولة التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ.

وتأتي استضافة البطولة في إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلي وجميع المنظمين لإنجاح الحدث وإخراجه بالصورة التي تليق بمكانة مصر وقدرتها على تنظيم واستضافة البطولات الدولية الكبرى.

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