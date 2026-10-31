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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"فريدة وهنا" ممثلات بورسعيد في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة 2026

" فريدة و هنا " ممثلات بورسعيد في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة 2026
" فريدة و هنا " ممثلات بورسعيد في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة 2026
محمد الغزاوى

يستعد منتخب مصر للسباحة بالزعانف للناشئين والكبار لخوض منافسات بطولة العالم في المياه المفتوحة 2026، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.

هذا وتضم قائمة المنتخب الوطني لاعبتان من نادي التوكيلات الملاحية بمحافظة بورسعيد، هما اللاعبة فريدة فرج واللاعبة هنا مصطفى.

" فريدة و هنا " ممثلات بورسعيد في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة 2026  

تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 1 وحتى 4 نوفمبر بمشاركة 264 لاعب ولاعبة بواقع “197 لاعب و 67 لاعبة"، يمثلون 16 دولة : "إيطاليا، الصين تايبيه، كولومبيا، روسيا، ليبيا، فرنسا، كوريا، التشيك، سلوفاكيا، الجزائر، اليونان، تونس، كرواتيا، تركيا، بولندا، بالإضافة إلى مصر البلد المنظمة".

يذكر أن البطلتين فريدة فرج و هنا مصطفى قد شاركتا في بطولة العالم للسباحة بالزعانف 2025 بمدينة شرم الشيخ.

وتملك اللاعبة فريدة فرج سجل حافل بالإنجازات مع المنتخب الوطني المصري حيث نجحت سابقا في حصد الميدالية الفضية في سباق 150 متر اقصاء خلال المشاركة في بطولة العالم 2025 .

كما شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط الماضية، إلى جانب نجاحها القوى مع المنتخب الوطني، حيث حققت كأس أحسن سباحة في البطولتين الأفريقية و العربية اللاتي أقيمتا في تونس، إلى جانب تحقيق البرونزية في سباق 100 متر مزدوجة في اليونان.

بورسعيد محافظة بورسعيد منطقة بورسعيد بطولة العالم للسباحة بالزعانف

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