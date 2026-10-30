طلاب جامعة بورسعيد يحصدون الذهب وكأس البطولة الدولية للابتكار والتكنولوجيا 2026 بأسوان

نجح فريق طلاب كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد في انتزاع المركز الأول دوليًا، والفوز بالميدالية الذهبية وكأس البطولة الدولية لعام 2026، ضمن منافسات المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا، الذي استضافته محافظة أسوان، وذلك عن مشروعهم التكنولوجي المبتكر «Smart Child».

ياتي ذلك في إنجاز دولي جديد يضاف إلى سجل إنجازات جامعة بورسعيد، ويعكس تميز طلابها وقدرتهم على الابتكار والمنافسة في المحافل الدولية



رئيس الجامعة: فخورون بأبنائنا المبتكرين.. وندعم الأفكار التكنولوجية الواعدة لتحويلها إلى مشروعات

جاء هذا الإنجاز تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور ياسر أحمد حامد، عميد كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، والأستاذ المساعد الدكتور أيمن محمد محسب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، في إطار حرص الجامعة على دعم الابتكار الطلابي، وتشجيع الأفكار التكنولوجية الواعدة، وتنمية قدرات الطلاب على تقديم حلول عملية تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وتُوّج الفريق بهذا الفوز خلال مشاركته في مسابقة «Young Innovator» الدولية، التي أُقيمت ضمن فعاليات المنتدى الأفروآسيوي، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهدت منافسات قوية بمشاركة 450 طالبًا وطالبة يمثلون 13 دولة من قارتي آسيا وإفريقيا، تنافسوا في 24 مسابقة تكنولوجية متنوعة.

واستطاع فريق جامعة بورسعيد أن يفرض تميزه ويحصد الصدارة الدولية من خلال مشروعه المبتكر «Smart Child»، الذي يحمل شعار:

"Smart protection for your child... Easy peace of mind"

وجاء التتويج الدولي تتويجًا لمسيرة متميزة من المنافسة، بعدما نجح الفريق في حصد المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية، متفوقًا على 13 فريقًا مصريًا، ليحجز مقعده في التصفيات النهائية، ويواصل تفوقه بالفوز بالمركز الأول دوليًا من بين 17 فريقًا مثلوا الدول المشاركة في المرحلة النهائية.

وضم الفريق الطلاب:

• خالد محمود عبداللطيف أحمد مسعد.

• كريم وليد فاروق محمد درة.

• محمود السيد محمد علي حواس.

• ماجد أحمد مصطفى الحمايمي.

• يوسف محمد الجبالي.

وجاء هذا النجاح تحت الإشراف الأكاديمي للدكتورة سونة محمد حسن إسماعيل، المدرس بقسم تكنولوجيا الإدارة والأعمال، والمعيدة ضحى تامر ماهر محمد عبدالله، اللتين صاحبتا الفريق وقدمتا له الدعم والتوجيه خلال مراحل إعداد المشروع والمشاركة في المنافسات.

وقد حظي الفريق بتكريم رسمي خلال فعاليات البطولة، حيث تسلّم كأس المركز الأول والميداليات الذهبية من الدكتورة مروة عمارة، الرئيس التنفيذي للمنتدى، وبحضور المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الذي أشاد بتميز الطلاب وقدرتهم على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور ياسر أحمد حامد، عميد كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الدولي الذي حققه طلاب الكلية، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل للمواهب الطلابية والأفكار الابتكارية، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب المتميزين، بما يتيح لهم مواصلة مسيرة النجاح والابتكار، وتوظيف معارفهم ومهاراتهم التكنولوجية في تقديم مشروعات تسهم في خدمة المجتمع وتطوير مجالات التكنولوجيا ونظم المعلومات.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، عن بالغ فخره واعتزازه بما حققه أبناء الجامعة من تفوق دولي مشرف، مؤكدًا أن هذا التتويج يعكس ما يمتلكه طلاب الجامعة من عقول مبدعة وقدرات ابتكارية واعدة، قادرة على تحويل الأفكار إلى مشروعات تكنولوجية متطورة والمنافسة بها على المستوى الدولي.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المبتكرين والمتميزين من طلابها، وتحرص على توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار والتطبيق العملي، وتشجيع الطلاب على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتطوير والمنافسة عالميًا، بما يعزز مكانة الجامعة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، ويدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.



ووجّه رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء الفريق الفائز، وللقيادات الأكاديمية بالكلية، والمشرفتين على المشروع، مشيدًا بجهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، ومتمنيًا لهم مواصلة التفوق والنجاح، ورفع اسم جامعة بورسعيد عاليًا في مختلف المحافل العلمية والتكنولوجية الدولية.