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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان بورسعيد يطلق اسم صلاح ذو الفقار على دورته الثانية احتفالًا بمئوية ميلاده

مهرجان بورسعيد السينمائي
مهرجان بورسعيد السينمائي
أحمد إبراهيم


أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، إطلاق اسم الفنان والمنتج السينمائي الكبير صلاح ذو الفقار على الدورة الثانية من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمئوية ميلاده، تكريمًا لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته البارزة في تاريخ السينما المصرية.

ويأتي اختيار اسم الفنان الراحل صلاح ذو الفقار تقديرًا لمكانته الفنية الرفيعة، وما قدمه من أعمال سينمائية تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور المصري والعربي، فضلًا عن دوره البارز ممثلًا ومنتجًا سينمائيًا أسهم في إثراء الحركة السينمائية المصرية على مدار مشواره الفني.

وأكدت إدارة المهرجان أن إطلاق اسم صلاح ذو الفقار على الدورة الثانية يأتي في إطار حرص المهرجان على الاحتفاء برموز السينما المصرية وروادها، وتخليد إسهاماتهم الفنية، وتسليط الضوء على إرثهم الإبداعي، بما يسهم في تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ السينما المصرية وأبرز الشخصيات التي أسهمت في تشكيل ملامحها.

وتُقام الدورة الثانية من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي تحت شعار «سينما تحيي الأمل»، الذي يعكس رؤية المهرجان لدور الفن السابع في نشر قيم الأمل والإنسانية والسلام، والتأكيد على قدرة السينما على إلهام الشعوب وتعزيز التواصل الثقافي والإنساني.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة الثانية عددًا من الفعاليات والعروض السينمائية والأنشطة الثقافية والفنية، في إطار سعي المهرجان إلى تعزيز مكانته على خريطة المهرجانات السينمائية، ودعم الحركة السينمائية، وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي والفني.

مهرجان بورسعيد السينمائي أحمد عسر صلاح ذو الفقار

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