محافظ بورسعيد يؤكد: أهمية التواصل المباشر مع أبناء المحافظة و تلبية مطالبهم

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سلسلة لقاءاته الدورية والمباشرة مع المواطنين، في إطار حرص المحافظة على التواصل مع أبناء بورسعيد، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على إيجاد حلول مناسبة للمشكلات التي تواجههم، لا سيما الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام وعدد من الجهات المختصة

وخلال لقاء المواطنين، استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى والالتماسات التي تنوعت بين المطالب الصحية والاجتماعية والمالية، وطلبات توفير فرص العمل، ومشكلات المعاشات والتأمين الصحي، فضلًا عن شكاوى تتعلق بالخدمات والمرافق والإشغالات والنزاعات المرتبطة بالأنشطة التجارية والأراضي، مع التأكيد على دراسة كل حالة على حدة، وفحص المستندات المقدمة، وتوجيه الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة

وفي إطار الدعم الإنساني للأسر الأكثر احتياجًا، سلّم محافظ بورسعيد مساعدات مالية وغذائية وكميات من اللحوم للمواطنين من أصحاب الحالات الإنسانية، للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، ومساندة الأسر التي تواجه ظروفًا صحية أو اجتماعية أو اقتصادية صعبة

أولًا: الحالات الإنسانية والمساعدات المالية والاجتماعية

استمع المحافظ إلى عدد من الالتماسات المقدمة من مواطنين يعانون من ظروف صحية ومعيشية صعبة، من بينهم حالات تعاني من أمراض مزمنة وإعاقات بصرية وحركية، وأسر فقدت عائلها أو تعاني من غياب مصدر الدخل وتراكم الديون، حيث شملت المطالب صرف مساعدات مالية عاجلة، وتوفير دعم اجتماعي ثابت، والمساهمة في سداد متأخرات الإيجار وفواتير الكهرباء، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأبناء

كما تضمنت الشكاوى طلبات من أسر تعول أطفالًا وأبناءً في مراحل التعليم المختلفة، وحالات لسيدات يواجهن أعباء المعيشة بمفردهن، من بينهن سيدة تعول ثلاث بنات، وتعاني من ظروف صحية تحول دون قدرتها على العمل، مع توقف معاش تكافل وكرامة الخاص بها منذ عام، فضلًا عن حاجتها إلى توفير نفقات العلاج وسداد الديون.

وشملت الالتماسات أيضًا طلب مساعدة عاجلة لرجل كفيف ومريض بالسكري، يعول نفسه في ظل مرض ابنه بالسرطان وخضوعه لجلسات العلاج الكيماوي، ويواجه تهديدات بزيادة القيمة الإيجارية أو الطرد من مسكنه، إلى جانب طلبات توفير مصدر دخل لمواطنين يعانون من أعباء مالية وديون متراكمة

ووجه المحافظ إلى دراسة الحالات الاجتماعية والاقتصادية، وبحث مدى استحقاقها للمساعدات العاجلة وبرامج الدعم الاجتماعي، مع فحص أسباب توقف معاش تكافل وكرامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الصرف للحالات المستحقة وفقًا للضوابط المنظمة

ثانيًا: العلاج والتأمين الصحي والظروف المرضية

تضمنت الشكاوى عددًا من الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخل عاجل، من بينها مواطن يعاني من أورام خارجية ويطلب مساعدة طبية ومالية، وسيدة تطلب توفير فرصة للعودة إلى العمل بعد وفاة زوجها، في ظل احتياجها إلى مصدر دخل يساعدها على مواجهة أعباء الحياة.

كما عرضت إحدى المواطنات معاناتها بسبب إصابة ابنتها بورم وتحتاج إلى تدخل طبي عاجل، كما تقدم مواطن بطلب المساعدة على الخروج إلى المعاش نظرًا لظروفه الصحية وإجرائه أكثر من عملية جراحية بالعين، بما يؤثر على قدرته على أداء عمله بصورة طبيعية

وتضمنت المطالب ايضا توفير فرصة عمل مناسبة لشاب حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ويعاني من الفشل الكلوي ويخضع لجلسات الغسيل الكلوي، مع مراعاة ظروفه الصحية واحتياجه إلى تجنب التعرض للشمس والمجهود البدني

ويتمثل مسار التعامل المقترح مع هذه الحالات في التنسيق مع الجهات الصحية المختصة بالتأمين الصحي الشامل، لفحص التقارير الطبية، ومراجعة الإجراءات العلاجية والتأمينية، وبحث أوجه الدعم المتاحة وفرص العمل المناسبة للحالات التي تسمح ظروفها الصحية بذلك، وقد شدد المحافظ على اتخاذ اللازم في هذا الشأن و التخفيف عن المواطنين

ثالثًا: طلبات العودة إلى العمل وفرص التوظيف والتظلمات الوظيفية

تلقى المحافظ التماسات تتعلق بظروف وظيفية مختلفة، من بينها طلب مواطنة العودة إلى عملها، بعد أن كانت تعمل ممرضة وانقطعت عن العمل لمدة عام ونصف نتيجة ظروف مرضية، كما تقدم أحد المواطنين، الذي عمل مشرفًا للخدمات المعاونة لمدة خمس سنوات، بالتماس بشأن إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وطلب إعادة النظر في موقفه الوظيفي

وشملت المطالب تظلم معلمة أول تربية رياضية حيث أوضحت أنها تقدمت لمسابقة الموجهين واستوفت الأوراق المطلوبة، مطالبة بفحص إجراءات المسابقة ومراجعة موقفها وفقًا للقواعد المنظمة

كما عرض مواطن تعرضه لإصابة عمل أثناء عمله، أسفرت عن بتر ثلاثة أصابع من يده، وأثرت على قدرته على العمل وإعالة أسرته، مشيرًا إلى عدم حصوله على تعويض حتى الآن، ولجوئه إلى القضاء للمطالبة بحقوقه والتظلم من فصله من العمل. وطالب بفحص حالته الإنسانية، وبحث إمكانية مساعدته في الحصول على حقوقه أو توفير فرصة عمل تتناسب مع ظروفه الصحية

وفي هذا الملف، قرر المحافظ إحالة التظلمات إلى الجهات الإدارية المختصة لفحص المستندات والتحقق من الإجراءات المتخذة، ومراجعة المواقف الوظيفية، وبحث فرص العمل الملائمة، مع مراعاة الاختصاصات القانونية لكل جهة

رابعًا: تقنين أوضاع الأكشاك وتوفير مصادر رزق بديلة

تضمنت اللقاءات شكوى عدد من الشباب المستفيدين من مشروعات الشباب، وطالب أصحاب المشروع بتقنين أوضاعهم الحالية والسماح بإقامة بارتشن ذي مظهر جمالي يتناسب مع خطة تطوير بورسعيد، أو تخصيص موقع بديل لهم، كما تقدم مواطن بطلب توفير مصدر رزق بديل لمحله الذي احترق بالكامل بشارع طولون والحميدي

وتضمنت المطالب أيضًا طلب ترخيص كشك لمواطن مسن وكفيف يعاني من أمراض متعددة تمنعه من الحركة والعمل، إلى جانب طلب مواطنة المساعدة في استرداد سيارة أجرة كانت مصدر الدخل الوحيد لها ولأبنائها الأربعة الأيتام بعد وفاة زوجها، عقب التحفظ عليها من المرور لعدم ترخيصها، مع عدم قدرتها على تحمل تكاليف الترخيص أو الإصلاح ، و طلبت إحدى المواطنات المساعدة في استكمال تجهيزات زفافها بعد وفاة والدها وعدم قدرتها على تحمل المصروفات.

هذا وقد وجه المحافظ بسرعة مراجعة الموقف القانوني والتعاقدي للمشروعات، وبحث إمكانية توفير بدائل مناسبة لمصادر الرزق المتضررة، وفحص طلبات الأكشاك والمحلات وفقًا للاشتراطات المنظمة، إلى جانب مراجعة موقف السيارة المحجوزة وإمكانية استردادها بعد استيفاء الإجراءات القانونية

و تقدم أحد المواطنين بطلب التدخل لمساعدة شقيقه الذي يعاني من إعاقة ذهنية ويقيم في الشوارع دون مسكن، بعد تعرضه للاعتداء والطرد من الشقة التي كان يقيم بها مع والدته

شكاوى المرافق والنظافة والإشغالات والتعديات على الأراضي

استمع المحافظ إلى شكوى بشأن نقص الخدمات بحي الجنوب والتعديات في عدد من المواقع، كما تلقى المحافظ شكوى من الضوضاء الناتجة عن مواتير المياه وإلقاء القمامة بجوار أحد المنازل بحي الضواحي

وتضمنت الشكاوى تضرر أحد المواطنين من تغيير نشاط شقة باحد المساكن وما ترتب على ذلك، وفقًا للشكوى، من ضوضاء ومخلفات وإشغال أمام مدخل العمارة

وقد كلف محافظ بورسعيد الجهات المختصة بفحص الشكاوى ميدانيًا، ومراجعة التراخيص ومدى الالتزام بالنشاط المصرح به، والتحقق من المخالفات المبلغ عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الإشغالات والتعديات ومشكلات النظافة والمرافق.

هذا إلى جانب طلبات لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة لمواطن يعاني من المرض والعجز، إلى جانب التماسات لإدراج مواطنين ضمن منظومة الدعم الاجتماعي الثابت أو توفير مصدر دخل شهري يساعدهم على مواجهة الديون والالتزامات المالية المتراكمة

كما شملت الحالات مطالب بمراجعة الحقوق المالية والتعويضات المستحقة عن إصابات العمل، وتخفيف الأعباء التأمينية عن المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيماوي، بما يستدعي التنسيق مع الجهات التأمينية والاجتماعية المختصة، وفحص المستندات المقدمة لكل حالة، وتحديد مدى استحقاقها وفقًا للقواعد المنظمة

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية دراسة كل شكوى ومطلب بصورة منفصلة، والتحقق من المستندات والبيانات المقدمة، ومتابعة الملفات مع الجهات المعنية، بما يضمن التعامل الجاد مع مطالب المواطنين، وتحقيق التوازن بين الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، في إطار متابعة طلبات المواطنين وتنظيم إجراءات عرض الشكاوى والالتماسات على الجهات المختصة.

كيفية التقدم لطلب لقاء محافظ بورسعيد

يمكن للمواطنين الراغبين في لقاء محافظ بورسعيد التقدم بطلب من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، على أن يتضمن الطلب رقم الهاتف، وصورة بطاقة الرقم القومي، وكافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، مع إرفاق المستندات الداعمة للشكوى أو الالتماس.

كما يمكن إرسال الطلبات إلكترونيًا عبر البريد المخصص لذلك:

[email protected]

مع ضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المؤيدة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة