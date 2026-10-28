أبو ليمون: معًا نحافظ على بورسعيد.. مكالمة واحدة ممكن تعرّض فلوسك للخطر!

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أن حماية الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية تبدأ بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية.

وقال محافظ بورسعيد لا تفصح عن الرقم السري أو كلمات المرور أو رموز التحقق لمتصل يدّعي أنه من البنك أو إحدى الجهات الرسمية، ولا تشارك بيانات بطاقتك عبر روابط مجهولة.

وشدد محافظ بورسعيد ضرورة تذكّر أن رمز التحقق المرسل إلى هاتفك قد يسمح بإتمام معاملة مالية أو الدخول إلى حسابك، لذلك لا تشاركه مع أي شخص.

واضاف محافظ بورسعيد عند الاشتباه في محاولة احتيال، تواصل مع البنك من خلال قنواته الرسمية، واتبع إجراءات تأمين الحساب والإبلاغ عن الواقعة.

ابو ليمون معًا نحافظ على بورسعيد. مكالمة واحدة ممكن تعرّض فلوسك للخطر!

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد لتعزيز الوعي المجتمعي، تتواصل الرسائل التوعوية التي تستهدف رفع وعي المواطنين بأساليب الاحتيال الإلكتروني، والتأكيد على أهمية حماية البيانات الشخصية والمالية في ظل التوسع في استخدام الخدمات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

واكد محافظ بورسعيد ضرورة توخي الحذر من المكالمات الهاتفية التي تطلب بيانات الحسابات أو رموز التحقق، وعدم الاستجابة للروابط مجهولة المصدر، مع ضرورة التواصل مع البنوك من خلال قنواتها الرسمية عند الاشتباه في أي محاولة احتيال، حفاظًا على أموال المواطنين وتعزيز الاستخدام الآمن للخدمات المالية الرقمية.