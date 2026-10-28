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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توقيع بروتوكول بين هيئة تعاونيات البناء والإسكان ومحافظة بورسعيد لإنشاء 1700 وحدة سكنية

بورسعيد تفتح صفحة جديدة في الإسكان بـ 1700 وحدة سكنية لأبنائها بعد مشكلة دامت لأكثر من 13 عاما
بورسعيد تفتح صفحة جديدة في الإسكان بـ 1700 وحدة سكنية لأبنائها بعد مشكلة دامت لأكثر من 13 عاما
محمد الغزاوى

 شهدت محافظة بورسعيد توقيع بروتوكول تعاون جديد بين محافظة بورسعيد والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع للإسكان التعاوني على أرض المحافظة، يضم 1700 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة وذلك في إطار التوجه نحو توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين وتتيح فرصا جديدة للاستفادة من مشروعات الإسكان التعاوني.

وجاء المشروع بناء على طلب تقدم به نواب محافظة بورسعيد في خطوة تستهدف تلبية احتياجات أبناء محافظة بورسعيد من الوحدات السكنية، وبعد انتظار امتد لسنوات منذ عام 2013 

بورسعيد تفتح صفحة جديدة في الإسكان بـ 1700 وحدة سكنية لأبنائها بعد مشكلة دامت لأكثر من 13 عاما

ووقع البروتوكول عن محافظة بورسعيد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، فيما وقع عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان اللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة، إيذانٱ ببدء خطوات التنسيق اللازمة لتنفيذ المشروع الذي يمثل عودة جديدة لمشروعات الإسكان التعاوني بالمحافظة بعد توقفها منذ عام 2013

وشهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ وأعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، الأستاذ عادل اللمعي والأستاذ أحمد فرغلي والأستاذ حسن عمار، والدكتورة أمل عصفور والدكتورة مروة حلاوة وعضوي مجلس الشيوخ عن المحافظة المهندس محمد سلامة، والأستاذ أحمد جوهر.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى منها بإنشاء 500 وحدة سكنية، بمناطق متفرقة ومتميزة داخل محافظة بورسعيد تشمل مناطق بحيي المناخ والضواحي، على أن تستكمل باقي المراحل وفقا لخطة تنفيذ المشروع.

هذا، وسيتم البدء في الإجراءات التنفيذية للمشروع فور انهاء إجراءات تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة الوحدات السكنية، بما يمهد للانتقال إلى الخطوات التالية لتنفيذ المشروع على أرض الواقع على أن تكون الأولوية لأبناء محافظة بورسعيد ممن سبق لهم التقدم لمشروعات الإسكان التعاوني والاجتماعي السابقة ولم يحصلون على وحدات سكنية حتى الان ويأتي المشروع استجابة لاحتياجات أبناء بورسعيد من الوحدات السكنية، في خطوة تستهدف إعادة تفعيل الإسكان التعاوني بالمحافظة، وفتح المجال أمام إقامة مشروع سكني جديد يستفيد منه المواطنون، مع استكمال الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ وفقا للضوابط المعتمدة من هيئة تعاونيات البناء والاسكان.

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