نجل شقيقة إيمان الطوخي يكشف حقيقة الصورة المتداولة لها

نفي المطرب أحمد محسن، صحة الصورة المتداولة والمنسوبة للفنانة المعتزلة ايمان الطوخي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد محسن نجل شقيقة الفنانة ايمان الطوخي: يا جماعة الصورة السخيفة اللي على اليمين دي غير صحيحة بالمرة، حد منه لله أخدها وعملها بالشكل ده، واللي على الشمال هي الصورة الأصلية من مسلسل رابعة تعود، حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس دي.

كانت الإعلامية سهير جودة، استعادت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مسيرة الفنانة إيمان الطوخي، بالتزامن مع عيد ميلادها، مشيدة باختلافها الفني والشخصي، وقرارها الابتعاد عن الأضواء والاعتزال في وقت كانت فيه في قمة مجدها.

وكتبت سهير جودة: «حتى اسمها كان مختلفًا… إيمان الطوخي اسم لا يشبه أسماء كثيرة مرت على الفن، وربما كان يشبه صاحبته أكثر مما نتخيل».