جامعة بورسعيد تنقل خبراتها إلى الساحة الدولية من بوابة الصين

شارك وفد من جامعة بورسعيد في فعاليات السمينار الدولي «Capacity Improvement for Educational Evaluators from Developing Countries»، الذي استضافته جامعة Northeast Normal University بمدينة تشانغتشون بجمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 8 إلى 21 أكتوبر 2026، بمشاركة تستهدف تبادل الخبرات الدولية في مجالات التقويم التربوي وضمان الجودة وتطوير الأداء التعليمي والمؤسسي.



وتأتي هذه المشاركة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية، والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة، والاستفادة من الممارسات الحديثة في تطوير منظومة التعليم، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتعزيز القدرات المؤسسية للجامعة.



رئيس الجامعة: الانفتاح على التجارب التعليمية العالمية ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي

وضم وفد جامعة بورسعيد الأستاذ الدكتور أمجد إبراهيم منصور، عميد كلية الصيدلة، والأستاذة الدكتورة ريحاب عبد العزيز، عميد كلية التربية، حيث شاركا في برنامج علمي وتدريبي تناول عددًا من المحاور المرتبطة بتطوير قدرات المقيمين التربويين، وآليات تقييم الأداء التعليمي والمؤسسي، ومعايير الجودة، وتوظيف نتائج التقويم في تحسين العملية التعليمية ودعم اتخاذ القرارات التطويرية.



كما تناولت فعاليات السمينار التجربة الصينية في تطوير منظومة التعليم، وإعداد المعلمين واختيارهم وتقييم أدائهم، إلى جانب تبادل الرؤى والخبرات بشأن آليات الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في تطوير المؤسسات التعليمية، وتعزيز كفاءة نظم التقويم وضمان الجودة والاعتماد.



وشمل البرنامج عددًا من الزيارات العلمية والتعليمية إلى مؤسسات تعليمية صينية، من بينها جامعة Northeast Normal University، وجامعة China Normal University، وجامعة شنغهاي، ومركز التبادل الطلابي، والمدرسة التابعة لجامعة Northeast Normal University.



وأتاحت هذه الزيارات للوفد فرصة التعرف عن قرب على جوانب من منظومة التعليم الصينية، والاطلاع على نماذج تطبيقية للممارسات التعليمية وآليات إعداد المعلمين وتقييم الأداء، فضلًا عن تعزيز التواصل الأكاديمي والثقافي، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية المشاركة.





وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن المشاركة في البرامج والسمينارات الدولية المتخصصة تمثل إحدى الأدوات المهمة لتطوير القدرات الأكاديمية والمؤسسية، وتعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية في تحديث الممارسات التعليمية والارتقاء بمنظومة الجودة والتقويم.



وشدد على أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل كوادرها الأكاديمية والقيادية، وتعزيز قدراتها في مجالات ضمان الجودة والتقويم والاعتماد، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الخبرات يمثلان أساسًا لتحقيق التميز المؤسسي، وتحسين جودة العملية التعليمية، والارتقاء بمخرجاتها، وتعزيز القدرة التنافسية للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتؤكد مشاركة وفد جامعة بورسعيد في السمينار الدولي بالصين استمرار توجه الجامعة نحو توسيع حضورها في المحافل الأكاديمية الدولية، وتعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية العالمية، وتوظيف فرص التعاون الدولي في دعم خطط التطوير والتحديث، بما يخدم أهداف الجامعة في الارتقاء بجودة التعليم وترسيخ مكانتها ضمن منظومة التعليم العالي.