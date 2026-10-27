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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. تنفيذ 90% من أعمال تطوير أرض النجيلة تمهيدا لافتتاحها

محافظ بورسعيد يتابع اللمسات النهائية لتطوير أرض النجيلة بحي الشرق
محافظ بورسعيد يتابع اللمسات النهائية لتطوير أرض النجيلة بحي الشرق
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بمنطقة أرض النجيلة وشارع سيد درويش بحي الشرق، لمتابعة مستجدات التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يتابع اللمسات النهائية لتطوير أرض النجيلة بحي الشرق

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، والمهندسة إحسان برمه، مدير مديرية الطرق.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي لأعمال تطوير أرض النجيلة، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 90%، مع اقتراب الانتهاء من الأعمال تمهيدًا لافتتاحها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مشددا علي سرعة الانتهاء من الأعمال النهائية وفق أعلى معايير الجودة بما يتناسب مع أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة.

كما تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع سيد درويش بحي الشرق، والتي تشمل تركيب الإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالشارع، بما يسهم في تحسين المظهر العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من أعمال التطوير والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة محافظة بورسعيد لرفع كفاءة الشوارع والميادين والمناطق الحيوية، وتحسين الصورة البصرية، بما يواكب جهود التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة.

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