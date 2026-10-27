بورسعيد.. تسريع وتيرة العمل بمشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق التفريعة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بمدينة بورفؤاد، اليوم، مستجدات أعمال مشروع ازدواج ورفع كفاءة وإنشاء ورصف وإنارة طريق التفريعة، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير العمل، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة التنفيذ للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

محافظ بورسعيد يشدد على تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و المهندسة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، حيث اطلع سيادته على مستجدات تنفيذ المشروع الذي يتضمن ازدواج ورفع كفاءة طريق التفريعة بطول 6 كيلومترات، وبعرض 9 أمتار لكل اتجاه، مع إنشاء جزيرة وسطى بعرض متر واحد، في المسافة الممتدة من القرى السياحية حتى معدية شرق التفريعة بمدينة بورفؤاد.

وتشمل الأعمال تنفيذ الأرصفة والبردورات وأعمال الأسفلت، إلى جانب تنفيذ منظومة الإنارة الخارجية بطول الطريق بالكامل، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة، وتحسين السيولة المرورية، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة للمواطنين وقائدي المركبات

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون الموقف التنفيذي في رفع كفاءة وتطوير منطقة بورفؤاد القديمة، حيث شدد محافظ بورسعيد على ضرورة دفع معدلات التنفيذ وتكثيف الجهود المبذولة بالمشروع، مع المتابعة المستمرة لمختلف مراحل العمل، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، والالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة، بما يضمن تحقيق المستهدف من المشروعات الخدمية بمدينة بورفؤاد