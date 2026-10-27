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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. افتتاح الندوة التوعوية لجهاز تنظيم الاتصالات حول الأمن السيبراني

التعريف بخدمة «أطمن» للرقابة الأبوية وآليات حماية الأطفال أثناء استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية
التعريف بخدمة «أطمن» للرقابة الأبوية وآليات حماية الأطفال أثناء استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية
محمد الغزاوى

انطلقت بمحافظة بورسعيد ، فعاليات الحملة التوعوية حول الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، من خلال ندوة تثقيفية استهدفت رفع الوعي لدى العاملين بديوان عام المحافظة وممثلي الجهات التنفيذية، وتعريفهم بآليات الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وحماية البيانات الشخصية في ظل التطور المتسارع للخدمات الرقمية.

وخلال الندوة استعرض المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدد من الموضوعات المرتبطة بالأمن السيبراني، وسبل تأمين البيانات الشخصية، وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، إلى جانب التعريف بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واختصاصاته والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

التعريف بخدمة «أطمن» للرقابة الأبوية وآليات حماية الأطفال أثناء استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية

كما استعرضت الندوة أهمية تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية وأساليب التعامل الآمن مع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، مع التعريف بخدمة «أطمن» للرقابة الأبوية، ودورها في مساعدة الأسر على حماية الأطفال وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من العاملين بديوان عام محافظة بورسعيد وممثلي الجهات التنفيذية، حيث تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة الرقمية ورفع مستوى الوعي بممارسات الأمن السيبراني، بما يدعم الاستخدام الآمن للخدمات الإلكترونية ويحافظ على خصوصية البيانات.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود التعاون بين محافظة بورسعيد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لنشر الوعي الرقمي بين مختلف الفئات، وتعريف المواطنين والعاملين بالمؤسسات الحكومية بحقوقهم في مجال الاتصالات، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد الأمن السيبراني

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