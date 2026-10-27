الموجة الـ30 لإزالة التعديات.. إزالة حالتي بناء مخالفتين على مصرف بحر بقر بورسعيد

تابع محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، بمحافظة بورسعيد تنفيذ أعمال إزالة حالتَي بناء مخالفتين على مصرف بحر البقر بنطاق الحي، وذلك بالتعاون مع هيئة صرف جنوب بورسعيد، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبمتابعة اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها للتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، وفرض سيادة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.

ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات.. ازالة حالتي بناء مخالفتين على مصرف بحر بقر بورسعيد

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود الدولة للتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات، وعدم السماح باستمرارها أو فرض الأمر الواقع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومواصلة التصدي لأي تعديات في مهدها.