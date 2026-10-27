محافظ بورسعيد يتابع استكمال اعمال المرحلة الثانية لصيانة 34 سيارة ومعدة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مستجدات أعمال صيانة ورفع كفاءة المركبات والمعدات بالجراج العمومي للمحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بكفاءة المركبات والمعدات، ودعم منظومة العمل الميداني بالأحياء ومدينة بورفؤاد.

إصلاحات خفيفة لـ75 سيارة ومعدة لدعم منظومة العمل الميداني بالأحياء

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والمهندس محمد الخولي، مدير إدارة النقل الميكانيكي، والأستاذة شيماء العزبي وكيل إدارة النقل الميكانيكي

وتأتي أعمال الصيانة ضمن المرحلة الثانية، التي تشمل صيانة 34 سيارة ومعدة، استكمالًا للمرحلة الأولى، بما يصل بإجمالي عدد السيارات والمعدات المستهدفة بالصيانة خلال المرحلتين الأولى والثانية إلى 61 سيارة ومعدة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة المعدات والمركبات، وضمان جاهزيتها للقيام بالمهام الميدانية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم انتظام العمل بمختلف الأحياء.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ أعمال إصلاحات خفيفة لـ75 سيارة ومعدة، في إطار خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على كفاءة الأصول والمعدات، وسرعة إعادة المركبات إلى الخدمة، مع استمرار المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والإصلاح، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسرعة الإنجاز.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية مواصلة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وسرعة تلافي أي ملاحظات، بما يضمن جاهزية المركبات والمعدات لدعم العمل الميداني وتحقيق أفضل مستوى من الأداء.