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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يصدق على النزول بسن القبول بمرحلة التعليم الأساسي شهرين للعام الدراسي 2026/2027

محافظ بورسعيد يصدق على النزول بسن القبول بمرحلة التعليم الأساسي "شهرين" للعام الدراسي 2026/2027
محافظ بورسعيد يصدق على النزول بسن القبول بمرحلة التعليم الأساسي "شهرين" للعام الدراسي 2026/2027
محمد الغزاوى

صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على النزول بسن القبول للمتقدمين للالتحاق بمرحلة التعليم الأساسي «الصف الأول الابتدائي» لمدة شهرين، للعام الدراسي 2026/2027، وذلك بناءً على المذكرة المعروضة من مديرية التربية والتعليم، وفي ضوء الفراغات المتاحة بالمدارس، بما يسهم في إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأطفال للالتحاق بالمنظومة التعليمية، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية والكثافات المقررة داخل الفصول الدراسية

محافظ بورسعيد يصدق على النزول بسن القبول بمرحلة التعليم الأساسي "شهرين" للعام الدراسي 2026/2027

ويأتي القرار وفقًا لأحكام المادة 15 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وفي إطار حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وتلبية احتياجات أولياء الأمور، بما يحقق التوازن بين إتاحة فرص الالتحاق بالمدارس والإمكانات المتاحة، ويسهم في انتظام واستقرار المنظومة التعليمية بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم تعليم بورسعيد

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