أجرى الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، زيارة ميدانية لمدرسة طارق بن زياد الابتدائية التابعة لإدارة الزهور التعليمية، رافقه خلالها الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وكيل تعليم بورسعيد في زيارة لمدرسة طارق بن زياد الابتدائية لمتابعة العملية التعليمية

جاء ذلك بحضور الأستاذ مجدي عثمان مدير المدرسة، التي تضم 18 فصلًا دراسيًا بإجمالي 710 طلاب وطالبا، وخلال الجولة تابع مدير المديرية انتظام تنفيذ التقييمات الوزارية، مشددا على ضرورة مراجعة وتحديث جداول التقييمات والالتزام بالتنظيم المعتمد، اتساقًا مع الضوابط الوزارية المنظمة للعملية التعليمية.

كما اطلع وكيل تعليم بورسعيد على خطة الإشراف العام، وآليات تنظيم حركة الطلاب بين الفترات الدراسية، بما يضمن سلامتهم ويحافظ على انتظام اليوم الدراسي، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة من إدارة المدرسة والإشراف المختص، لضمان الالتزام بالمسئوليات وتحقيق الانضباط داخل الفصول والممرات.

وفي ختام الجولة، وجه الأستاذ محمود بدوي بسرعة التعامل مع الملاحظات التي تؤثر على البيئة المدرسية، والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومنظمة تدعم انتظام الدراسة وتحقيق أهداف العملية التعليمية.