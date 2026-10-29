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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يصدق على غلق محل ألبان بحي العرب لمخالفته الاشتراطات الصحية

المحافظة: لا تهاون مع المخالفات التي تهدد صحة المواطنين
المحافظة: لا تهاون مع المخالفات التي تهدد صحة المواطنين
محمد الغزاوى

صدّق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على غلق محل ألبان بنطاق حي العرب، وذلك عقب رصد عدد من المخالفات الصحية الجسيمة خلال أعمال التفتيش التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول بالأسواق

بعد رصد مخالفات جسيمة تمس الصحة العامة.. تحرك حاسم لضمان سلامة الغذاء وحماية المواطنين

وجاء قرار الغلق في ضوء ما تضمنته المذكرة الرسمية المرفوعة إلى المحافظ بشأن المخالفات التي تم رصدها داخل المحل، والتي تمثل خطورة على الصحة العامة وتستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 مخالفات صحية جسيمة داخل محل الألبان

وكانت أعمال المرور والتفتيش قد كشفت عن عدد من أوجه القصور في الاشتراطات الصحية، شملت وجود حشرات طائرة وزاحفة، وتدني مستوى النظافة العامة، ووجود مياه راكدة، فضلًا عن مخالفات تتعلق بحالة التجهيزات ووسائل حفظ الأغذية، وعدم استيفاء بعض متطلبات النظافة الشخصية للعاملين والاشتراطات اللازمة للتداول الآمن للغذاء.

كما رصدت اللجنة مخالفات تتعلق بوسائل الوقاية من الآفات والتعامل مع المخلفات، بما يستلزم التدخل الحاسم لمنع تعريض صحة المواطنين للخطر.

المحافظة: لا تهاون مع المخالفات التي تهدد صحة المواطنين

ويأتي التصديق على الغلق في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، والتصدي للممارسات المخالفة للاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت غير الملتزمة.

واكدت محافظة بورسعيد استمرار التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، وتكثيف الحملات التفتيشية بمختلف الأحياء، لضمان سلامة المنتجات الغذائية والحفاظ على صحة المواطنين، مع عدم التهاون في تطبيق الإجراءات المقررة تجاه المخالفين.

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