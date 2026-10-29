تعاون بين الري ووزارة الطاقة بالكونغو في مجال الموارد المائية

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بـ برونو جان ريتشارد إيتوا، وزير الطاقة والهيدروليكا بجمهورية الكونغو، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على توطيد التعاون مع جمهورية الكونغو والدول الإفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال المياه، بما يستجيب لأولويات الدول واحتياجاتها ويدعم جهود تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

واستعرض اللقاء فرص التعاون الفني في مجالات إدارة الموارد المائية وتطوير نظم الري وتحسين كفاءة استخدام المياه، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الرصد والتنبؤ بالفيضانات والتحول الرقمي، بما يسهم في مواجهة التحديات المائية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في التدريب وبناء القدرات، من خلال تبادل الخبرات بين الكوادر الفنية، وبحث الاستفادة من الإمكانات التدريبية والبحثية المصرية في مجال المياه، بما يدعم تطوير المهارات الفنية والمؤسسية لدى الجانبين.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الإفريقية بشأن قضايا المياه والمناخ، ودعم تبادل المعرفة والخبرات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والاستفادة المستدامة من الموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم أهمية مواصلة التواصل بين المختصين بالجانبين لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وبحث فرص تنفيذ أنشطة مشتركة تدعم التعاون المائي بين البلدين.