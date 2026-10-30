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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد في إطار الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع التقلبات الجوية المحتملة، ، برفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة الأحياء والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تداعيات جوية والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية بمختلف أنحاء المحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة مراجعة خطة التعامل مع مياه الأمطار والتأكد من جاهزية جميع المعدات والسيارات المخصصة لشفط وسحب المياه، والتأكد من كفاءتها الفنية وصلاحيتها للعمل، مع توزيعها بالشكل الذي يضمن سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، خاصة بالمناطق التي تشهد كثافات مرورية أو تجمعات لمياه الأمطار

محافظ بورسعيد يشدد على تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار ومراجعة كفاءة المعدات وسيارات شفط المياه

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال تطهير وتنظيف بالوعات وشبكات صرف مياه الأمطار، ومراجعة كفاءتها والتأكد من عدم وجود أي معوقات خاصة بتصريف المياه، مع استمرار التنسيق بين الأحياء وبورفؤاد وشركات المرافق والجهات المعنية، ووضع آليات واضحة للتحرك السريع حال حدوث أي طوارئ.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار المتابعة الميدانية للاستعدادات الجارية، وضرورة تواجد فرق العمل والمعدات بالمواقع المحددة، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لضمان الاستعداد الكامل لموسم الشتاء والحد من آثار التقلبات الجوية

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الشتاء

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