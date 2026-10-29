شهد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، ووسام العزوني مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، ختام احتفالات تعليم بورسعيد بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحفل غنائي وطني كبير على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

ويأتي الحفل تحت إشراف الإدارة العامة للشئون التنفيذية بقيادة الأستاذ إيهاب عبد المقصود وإدارة الأنشطة التربوية بقيادة الأستاذة ولاء سيف وتوجيه عام التربية الموسيقية بقيادة الأستاذة غادة الجيار، في إطار حرص المديرية على إحياء المناسبات الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن لدى الطلاب.

تعليم بورسعيد يختتم احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر بأمسية وطنية على مسرح قصر الثقافة

وجاء الحفل بحضور مديري عموم ديوان المديرية، ومديري الإدارات التعليمية ووكلائها، ومديري الإدارات النوعية وجمع كبير من مديري المدارس وأولياء الأمور، مما يعكس الاهتمام بدعم الأنشطة التربوية، وتعزيز دورها في اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطالب تجمع بين التحصيل المعرفي والوعي الوطني والإبداع الفني.

وأكد الأستاذ محمود بدوي أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، ومحطة وطنية مهمة لاستلهام معاني التضحية والفداء والإرادة التي جسدتها القوات المسلحة المصرية لصون مقدرات الوطن، موضحا أن الأنشطة التربوية تمثل وسيلة مؤثرة لترسيخ هذه القيم في نفوس الطلاب، وربط الأجيال الجديدة بتاريخ مصر وبطولات أبنائها، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الواعدة للتعبير عن حب الوطن والاعتزاز بهويته وإنجازاته.

وأعرب وكيل تعليم بورسعيد عن تقديره للجهود التي بذلها القائمين على الاحتفالية، لإخراجها بهذه الصورة المشرفة، مثمنًا ما قدمه الطلاب من أداء فني يعكس موهبتهم ووعيهم الوطني، مؤكدا أن تعليم بورسعيد مستمر في دعم المواهب الطلابية بمختلف المجالات والأنشطة، وتوفير القنوات التي تساعد على اكتشافها وصقلها، مشيرًا إلى أن هذا الحفل يمثل تعبيرًا عن الوفاء والتقدير لتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة، وما قدمه رجالها من بطولات دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على مقدراته.

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الغنائية الفردية والجماعية التي قدمها طلاب كورال تعليم بورسعيد، وهي "كوكتيل وطني"، و"مينتهيش الدرس في أكتوبر" و"غنوة مصر" و"نصرة قوية"، و"صباح الخير يا سينا"، و"مصر هي أمي"، و"مطلوب من كل وطني"، و"بسم الله"، و"جمعنا كل قوتنا"، في لوحة فنية وطنية استحضرت روح أكتوبر وبطولاته، وأظهرت ما يتمتع به الطلاب من قدرات ومواهب فنية تستحق الرعاية والتشجيع.