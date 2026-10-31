تماثيل مزيفة.. نصاب يوهم المواطنين ببيع قطع أثرية على فيسبوك

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع القطع الأثرية بمقابل مادى .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها ( له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية ) ، وضبط بحوزته (7 قطع أثرية حجرية "مقلدة" - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته اعترف بإدارته للصفحة المشار إليها والترويج للقطع المضبوطة بحوزته "قام بشرائها من أحد البازارات بمنطقة باب الشعرية" للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بكونها أثرية وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له ، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





