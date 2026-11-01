بنتايج يعود لتدريبات الزمالك الجماعية خلال 10 أيام

يستعد المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للعودة للمشاركة مع فريق الزمالك بعد تعافيه من إصابة المزق في العضلة الخلفية.

ويخضع محمود بنتايج لبرنامجه التأهيلي، للتعافي من إصابة مزق العضلة الخلفية التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يعود بنتايج إلى التدريبات الجماعية للزمالك خلال 10 أيام، في ظل التحسن الملحوظ في حالته واستجابته للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي.

وحرص الجهاز الطبي بنادي الزمالك على عدم التسرع في عودة اللاعب للملاعب، لحين تعافيه بشكل كامل من الإصابة، والتأكد من جاهزيته البدنية والفنية، تجنباً لتجدد الإصابة، خاصة أن بنتايج يعد من العناصر المهمة في صفوف الفريق.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام وادي دجلة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما حقق فوزًا مهمًا على المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع وادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.