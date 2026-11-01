قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)
حبس متهمة بالاعتداء طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر
المتحف المصري الكبير يعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتبارًا من اليوم
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
9 قروش.. تراجع سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بنتايج يعود لتدريبات الزمالك الجماعية خلال 10 أيام

بنتايج
بنتايج
عبدالله هشام

يستعد المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للعودة للمشاركة مع فريق الزمالك بعد تعافيه من إصابة المزق في العضلة الخلفية.

ويخضع محمود بنتايج لبرنامجه التأهيلي، للتعافي من إصابة مزق العضلة الخلفية التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يعود بنتايج إلى التدريبات الجماعية للزمالك خلال 10 أيام، في ظل التحسن الملحوظ في حالته واستجابته للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي.

وحرص الجهاز الطبي بنادي الزمالك على عدم التسرع في عودة اللاعب للملاعب، لحين تعافيه بشكل كامل من الإصابة، والتأكد من جاهزيته البدنية والفنية، تجنباً لتجدد الإصابة، خاصة أن بنتايج يعد من العناصر المهمة في صفوف الفريق.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام وادي دجلة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما حقق فوزًا مهمًا على المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع وادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

محمود بنتايج نادي الزمالك بنتايج الزمالك أخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

الاسكان تطرح آلية جديدة لحجز أراضي المدن الجديدة بالدولار.. تفاصيل

هيرمس

هيرميس ترتب حزمة تمويل بقيمة 265 مليون دولار لصالح «أدد العقارية»

سلامة الغذاء

سلامة الغذاء : تصدير 205 آلاف طن من المنتجات الغذائية إلى 182 دولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد