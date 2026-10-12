الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. وغياب بنتايج للإصابة

أعلن نادي الزمالك قائمة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى رواندا، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، المقرر إقامتها في السابعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان، محمد عواد، محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد فرج، محمود حمدي «الونش»، محمد إسماعيل، مصطفى الزناري، أحمد حسام، أحمد فتوح، أحمد خضري.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، محمود جهاد، أحمد عبد الرحيم «إيشو»، آدم كايد، عبد الله السعيد، شيكو بانزا، أحمد الجفالي، محمد حمد.

خط الهجوم: حسام أشرف، ناصر منسي، أحمد شريف، عدي الدباغ.

ويغيب المغربي محمود بنتايج عن قائمة الفريق الأبيض، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بمزق في العضلة الخلفية، وحاجته إلى فترة تتراوح بين 21 يومًا و4 أسابيع للتعافي، ما يحرم الزمالك من جهوده خلال مواجهتي الجيش الرواندي في البطولة الأفريقية



