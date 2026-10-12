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غياب بنتايج.. قائمة الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. وغياب بنتايج للإصابة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة جديدة للزمالك.. بنتايج يغيب عن مواجهة الجيش الرواندي بسبب الإصابة

بنتايج
بنتايج
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة جديدة قبل مواجهته المرتقبة أمام الجيش الرواندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأكد غياب المغربي محمود بنتايج عن رحلة الفريق إلى رواندا، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمود بنتايج أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية، ما يستدعي غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 21 يوما و4 أسابيع، وفقا لبرنامج التعافي من الإصابة.

ويأتي غياب بنتايج في توقيت صعب للفريق الأبيض، الذي يستعد لاستعادة توازنه بعد خسارته أمام غريمه التقليدي الأهلي في مباراة القمة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يخسر أمام الأهلي في القمة

وكان الزمالك قد تلقى خسارته الأولى في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما سقط أمام الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وأنهى الفريق الأحمر اللقاء لصالحه بثنائية نظيفة، ليحصد ثلاث نقاط مهمة، بينما خرج الزمالك دون نقاط، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم خلال الجولات السابقة من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الجيش الرواندي

ويطوي الزمالك صفحة مباراة القمة، من أجل التركيز على مواجهته المقبلة أمام الجيش الرواندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على الأراضي الرواندية، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تسهل مهمته في مباراة الإياب، وتعزز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ويواجه الجهاز الفني للزمالك تحديًا في التعامل مع غياب محمود بنتايج، في ظل أهمية المواجهة الإفريقية ورغبة الفريق في تجاوز آثار الخسارة أمام الأهلي والعودة إلى طريق الانتصارات.

الزمالك الجيش الرواندي بطولة دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا

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