قائمة الزمالك لمباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قائمة الأبيض المتجهة إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي، المقرر لها في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - محمد عواد – محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – محمد فرج - محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – مصطفى الزناري – أحمد حسام – أحمد فتوح – أحمد خضري.

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد ربيع - محمود جهاد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - آدم كايد – عبد الله السعيد - شيكو بانزا -أحمد الجفالي - محمد حمد.

خط الهجوم : حسام أشرف - ناصر منسي - أحمد شريف - عدي الدباغ.

ويغيب المغربي محمود بنتايج؛ بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بمزق في العضلة الخلفية، وحاجته لفترة تتراوح ما بين 21 يومًا إلى 4 أسابيع للتعافي من الإصابة.