قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب التجنيد.. الحريديم يشعلون الفوضى أمام قاعدة عسكرية إسرائيلية شرق تل أبيب
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من برودة ساعات الليل
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء محاكمة 62 متهمًا بخلية اللجان الإدارية .. بعد قليل
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش حديثًا عن صحة العين ووقايتها من الأمراض .. اليوم
«سنابل العطاء».. مبادرة مصرية لمواجهة أزمة نقص الغذاء والخبز في غزة
3 شهور على رمضان.. موعد غرة جمادى الآخرة 1448هـ وتاريخ استطلاع الهلال
فوضى في شوارع ألمانيا.. مثيرو شغب ينهبون المحال التجارية ويشعلون المواجهات مع الشرطة
الصحة: مبادرة دعم صحة المرأة تحقق نحو 12 مليار جنيه منافع اقتصادية
20 عاما على بناء السلام.. الرئيس السيسي يعلن إطلاق احتفالية إعادة الإعمار الأفريقية
الزمالك ليس للبيع.. ماهر غريب يكشف تفاصيل شركة الكرة وموقف ملعب النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام وادي دجلة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما حقق فوزًا مهمًا على المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويأمل الفريق الأبيض في استغلال دفعة الفوز الأخيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في كأس عاصمة مصر، وتعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام فريق زد بثلاثة أهداف دون مقابل>

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع وادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل الزمالك المباراة بحثًا عن تحقيق أول انتصاراته في البطولة، بعدما خسر أمام زد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة وادي دجلة بالنسبة للفريق الأبيض.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

ويتواجد الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم إلى جانبه أندية زد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري ووادي دجلة.

ويسعى الفريق الأبيض إلى تحسين نتائجه خلال الجولات المقبلة، وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، من أجل المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار التالية من البطولة.

الزمالك يهزم المقاولون العرب في الدوري المصري

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق فوز مهم على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقدم الفريق الأبيض أداءً مكنه من حصد ثلاث نقاط جديدة، ليواصل مطاردة فرق المقدمة في جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، محتلًا المركز الثاني بصورة مؤقتة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز متصدر الدوري.

في المقابل، توقف رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة، ليستقر في المركز السابع بجدول الترتيب.

ويطمح الزمالك إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري، ونقل حالة الانتصار إلى بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يواجه وادي دجلة في الجولة الثانية، سعيًا لتصحيح مساره بعد خسارة ضربة البداية.

الزمالك وادي دجلة بطولة كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الجنيه الذهب

انخفض 520 جنيها... سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

ترشيحاتنا

بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة "إل نينيو"

بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة "إل نينيو"

الرئيس الأوكراني: قد نعقد محادثات ثلاثية مع أمريكا وروسيا خلال شهر نوفمبر

الرئيس الأوكراني: قد نعقد محادثات ثلاثية مع أمريكا وروسيا خلال شهر نوفمبر

ترامب: لا يزال علينا التعامل مع هدف أو هدفين في إيران

ترامب: لا يزال علينا التعامل مع هدف أو هدفين في إيران

بالصور

سقطت أرضًا رغم لياقتها البدنية .. تحاليل الدم تكشف مفاجأة

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد