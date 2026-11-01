«من الدعم إلى التمكين».. تفاصيل برنامج التضامن الجديد لدعم الأسر الأكثر احتياجا

قالت الدكتورة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، إن برنامج «هنا التضامن.. من الدعم إلى التمكين» يستهدف نشر الوعي بأهمية التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا، ومساعدتها على الانتقال من الاعتماد على الدعم النقدي إلى تحقيق دخل مستدام.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» تقديم نهاد سمير وسارة مجدي، إن البرنامج يستعرض نماذج ناجحة لأسر تمكنت من الانتقال إلى الاستقلال الاقتصادي، إلى جانب التعريف بالخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تشمل نحو 10 خدمات متنوعة.

وأوضحت أن المنظومة تضم 60 شريكاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير فرص تناسب قدرات واحتياجات الفئات المستهدفة، سواء من خلال التدريب أو التمويل أو التشغيل أو التسويق، مشيرة إلى تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، من بينها مصنع الملابس الجاهزة بالفيوم.

وأضافت أن نحو 4.7 مليون فرد من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة مستهدفون بالبرنامج، مؤكدة أن المرأة تمثل نحو 75% من المستفيدين، وأن تمكينها اقتصاديا ينعكس على الأسرة بأكملها.

وكشفت عن شراكة بين بنك ناصر والبريد المصري لإتاحة خدمات البنك عبر 4700 فرع بريد على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توسيع نطاق وصول خدمات التمكين الاقتصادي للمواطنين.