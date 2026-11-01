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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربة أمنية لتاجر مخدرات في طهطا.. ضبط كمية من الحشيش ومبلغ مالي بحوزة متهم بالجبيرات

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج جهودها لملاحقة المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة، ونجحت حملة أمنية بمركز شرطة طهطا في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، وذلك خلال استهدافه بدائرة المركز، في إطار التحركات الأمنية الرامية إلى مواجهة تجارة السموم وحائزي المواد المخدرة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد الخولي، والعميد طارق أبوسديرة، بتكثيف الجهود الأمنية وتوسيع نطاق الحملات لملاحقة المتهمين في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، والتصدي لمحاولات ترويجها بمختلف مراكز المحافظة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات أمام ضباط مباحث مركز شرطة طهطا، أفادت بتورط أحد الأشخاص في نشاط يتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة، وعلى الفور تم التعامل مع المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستهدافه وضبطه.

وبتقنين الإجراءات، تحركت قوة من مباحث مركز شرطة طهطا بقيادة المقدم أحمد البريري، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب علاء عمران، حيث جرى استهداف المتهم بدائرة المركز، وتمكنت القوة من ضبط المدعو «ن. أ. ص»، 34 عامًا، والمقيم بقرية الجبيرات.

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي، يُشتبه في ارتباطه بنشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي الواقعة ضمن سلسلة من الجهود الأمنية التي تشهدها مراكز محافظة سوهاج لمواجهة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال تكثيف التحريات واستهداف العناصر المشتبه في تورطها في ترويج المواد المخدرة، والعمل على الحد من انتشارها وحماية المواطنين من مخاطرها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

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