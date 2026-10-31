ضبط عامل اعتدى بالضرب على طفلين في سوهاج بسبب سرقة قطعة حلوى

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفلين بأحد الشوارع بسوهاج.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل بأحد المحال التجارية - كائن بدائرة قسم ثان سوهاج) وبمواجهته أقر أنه بتاريخ 26 أكتوبر وحال تواجده بالمحل عمله فوجئ بقيام (طالبين - مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج) بمغافلته وأخذ قطعة حلوى دون دفع ثمنها فقام بملاحقتهما والتعدى عليهما بالضرب.. وبمواجهة الطالبين أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

