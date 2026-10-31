إصابة سيدتين بحروق من الدرجة الثانية داخل منزل بالمراغة في سوهاج

أصيبت سيدتان بحروق من الدرجة الثانية؛ إثر تعرضهما لحادث داخل أحد المنازل بشارع النزلة بمدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، حيث امتدت الإصابات إلى مناطق متفرقة من جسديهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع إصابتين بحروق داخل منزل بشارع النزلة بمدينة المراغة، نتيجة التعرض لحرق ناتج عن فرن، بحسب ما جاء في البلاغ، ما استدعى سرعة التعامل مع الواقعة ونقل المصابتين إلى المستشفى.

وبالفحص، تبين إصابة شيماء س. ع، 38 عامًا، وتقيم بشارع النزلة، بحروق في الساعدين والقدمين، فيما أصيبت إلهام ش. خ، 39 عامًا، والمقيمة بالعنوان نفسه، بحروق في الساعدين، وجرى تصنيف الإصابات باعتبارها حروقًا من الدرجة الثانية.

وتم نقل السيدتين إلى مستشفى المراغة المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، والتعامل مع الحروق التي تعرضتا لها، وفقًا لطبيعة الإصابات ومناطق انتشارها.

وتواصل الأطقم الطبية بالمستشفى تقديم العلاج اللازم للمصابتين ومتابعة حالتهما الصحية، فيما لم تسفر الواقعة عن وقوع أي حالات وفاة، وجاري استكمال الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، ومتابعة الحالة الصحية للسيدتين لحين استقرار حالتهما.