حملة مكثفة بميدان التربية والتعليم في سوهاج لتعزيز الانضباط المروري

شهد ميدان التربية والتعليم بمحافظة سوهاج حملة مرورية مكثفة، استهدفت متابعة الحالة المرورية وتحقيق الانضباط بالشوارع، والتعامل مع المخالفات التي من شأنها التأثير على حركة السيارات والمواطنين.

وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لتكثيف التواجد المروري بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة.

وجاءت الحملة بتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بضرورة تكثيف الحملات المرورية بمختلف أنحاء المحافظة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، والتصدي للمخالفات التي تعوق حركة السير، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.

متابعة الحركة المرورية بميدان التربية والتعليم

وتركزت أعمال الحملة بميدان التربية والتعليم، باعتباره أحد الميادين الحيوية التي تشهد حركة ملحوظة من السيارات والمواطنين، حيث تابعت القوات الحالة المرورية بالميدان، وحرصت على تنظيم حركة المرور ومنع التكدسات، مع فحص مدى الالتزام بالقواعد والضوابط المرورية.

كما تأتي تلك الحملات ضمن خطة مديرية أمن سوهاج لمواجهة المظاهر العشوائية بالطرق، والتعامل مع السلوكيات المخالفة التي قد تتسبب في إرباك الحركة المرورية أو تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها الميدانية من خلال تكثيف الحملات المرورية بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية، بهدف تحقيق الانضباط المروري، وتيسير حركة الانتقال، والحد من الحوادث الناتجة عن عدم الالتزام بقواعد المرور.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة أمنية تستهدف تعزيز التواجد الشرطي بالشارع السوهاجي، والاستجابة لمتطلبات المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية بمختلف المناطق، تنفيذًا لتوجيهات مدير أمن سوهاج باستمرار المتابعة الميدانية والتعامل مع أي معوقات تؤثر على انتظام الحركة المرورية.