عقب تفقده المستشفى العام.. محافظ سوهاج يتدخل لإنهاء العشوائية بموقف بحي غرب

في لفتة تعكس حرص الإدارة المحلية على التلاحم المباشر مع المواطنين، استجاب اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشكل فوري لشكوى أحد المواطنين الذي استوقفه عقب جولته التفقدية بمستشفى سوهاج العام لمتابعة الخدمات الطبية.

محافظة سوهاج

وكان المواطن نقل للمحافظ تضرر الأهالي من عدم التزام سائقي الأجرة بنطاق موقف قرى مركز سوهاج بنطاق حي غرب، بالوقوف داخل الموقف المخصص لهم، وتحميل الركاب من خارج الخطوط المقررة وبشكل عشوائي، ما يتسبب في إحداث اختناقات مرورية حادة وتعطيل حركة السير بالمنطقة.

وعلى الفور، انتقل محافظ سوهاج إلى موقع الموقف، حيث أصدر توجيهات مشددة لرئيس حي غرب سوهاج بالتنسيق الكامل والتحرك الفوري مع إدارة مرور سوهاج وإدارة المواقف بالمحافظة لإلزام جميع السائقين بالانتظار وتحميل المواطنين من داخل الموقف المخصص لهم، ومنع أي مظاهر للوقوف العشوائي في المحيط الخارجي.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للموقف، مؤكداً على أهمية رفع كفاءة الموقع وتحسين بنيته التحتية لتسهيل حركة المترددين عليه.

وشدد محافظ سوهاج في نهاية جولته على ضرورة إحكام المتابعة الدورية وتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين بالأماكن المحددة لهم وعدم مخالفة التنظيم. وذلك بهدف تحقيق الانضباط وتيسير حركتي الدخول والخروج، بما يضمن تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.