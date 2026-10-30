"كلنا جينا نطمن عليكي".. محافظ سوهاج يزور ممرضة مريضة بالمستشفى العام

في لفتة إنسانية لاقت اهتمامًا خلال جولته الميدانية، حرص اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج ،على زيارة ممرضة مريضة تتلقى العلاج بالمستشفى العام، للاطمئنان على حالتها الصحية ومساندتها، مرددًا لها:" كلنا جينا نطمن عليكي"، في موقف عكس اهتمامه بالعاملين بالقطاع الصحي وحرصه على الوقوف بجانبهم في أوقات المرض.

ولم تقتصر جولة المحافظ على الزيارة الإنسانية، إذ تفقد عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى العام، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على توافر الخدمات الطبية والعلاجية، والتأكد من تلبية احتياجات المرضى والمترددين، والوقوف على مستوى الرعاية المقدمة لهم.

لا أعباء مالية إضافية على المرضى

وخلال جولته، شدد المحافظ على منع تحميل أهالي المرضى أي أعباء مالية إضافية، أو إلزامهم بشراء أدوية ومستلزمات طبية متوافرة بالفعل داخل مخازن المستشفى وصيدلياتها، مؤكدًا ضرورة توفير احتياجات المرضى من الإمكانات المتاحة، وعدم تكليف أسرهم نفقات إضافية دون مبرر.

كما وجه بضرورة الاهتمام بحسن معاملة المرضى وذويهم، واحتواء المترددين على المستشفى، ومراعاة ظروفهم النفسية، مع الحرص على الاستماع إلى شكواهم والتعامل معها بصورة إنسانية تليق بهم، والعمل على امتصاص غضبهم في ظل الظروف الصعبة التي قد يواجهونها خلال رحلة العلاج.

توجيهات لأطقم التمريض بالتواجد بجوار المرضى

وأكد المحافظ أهمية التواجد الدائم والمستمر لأطقم التمريض بالقرب من أسرة المرضى، لضمان سرعة الاستجابة والتدخل الفوري عند حدوث أي حالات طارئة، مشددًا على ضرورة رفع درجة الاستعداد داخل الأقسام المختلفة.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أهمية تكاتف جميع العاملين بالمستشفى، من أطباء وتمريض وإداريين، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء محافظة سوهاج.