إصابة شخصين.. خلاف على أولوية الري يتحول إلى مشاجرة بجرجا في سوهاج

شهدت دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن إصابة شخص في العقد الرابع من العمر ونجل شقيقه، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما حول أولوية ري الأراضي الزراعية، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل السباب والاعتداء بالحجارة والأيدي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز جرجا، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بتوجيهات وإشراف اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، لكشف ملابسات الواقعة وضبط طرفيها.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول يضم شخصًا في العقد الرابع من العمر، مصاب بجرحين في فروة الرأس وأعلى الحاجب الأيمن، ونجل شقيقه في العقد الثالث، مصاب بكدمة في الفك السفلي وجرح بالساق اليسرى، وكلاهما يقيم بدائرة المركز.

وضم الطرف الثاني 3 أشخاص، هم شخص في العقد السادس من العمر، ونجله في العقد الثاني، ونجل عمهما في العقد الثاني، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وكشفت التحريات الأولية أن شرارة الخلاف بدأت بسبب التنازع على أولوية ري الأراضي الزراعية، أثناء استقلال أحد أفراد الطرف الأول مركبة «توك توك»، ومرور أحد أفراد الطرف الثاني، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، تبادل خلالها الطرفان السباب والتعدي بالضرب بالأيدي والحجارة، ما أسفر عن إصابة الشخص ونجل شقيقه من الطرف الأول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.