خلافات مالية.. ضبط شاب اعتدى على آخر بسلاح أبيض في سوهاج

أصيب شخص في العقد الخامس من العمر بجرحين قطعيين، أحدهما نافذ بالصدر والآخر بفروة الرأس؛ إثر اعتداء شاب عليه بسلاح أبيض، بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، على خلفية خلافات مالية نشبت بينهما، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوصول شخص إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، مصابًا بجرح قطعي نافذ بالصدر وآخر قطعي بفروة الرأس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بتكثيف الجهود الأمنية وضبط مرتكبي الوقائع الجنائية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصاب يقيم بدائرة مركز أخميم، وبسؤاله اتهم شخصًا في العقد الثاني من العمر، مقيمًا بدائرة المركز، بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، وإحداث إصابته المشار إليها.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات مالية بين المصاب والمتهم، تطورت إلى مشادة انتهت باعتداء الأخير عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرحين في الصدر وفروة الرأس، استدعيا نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الاعتداء، وهي عبارة عن «مطواة»، وذلك بإرشاد المتهم.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة والتعدي على المصاب، مؤكدًا أن خلافات مالية كانت وراء نشوب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لكشف كافة ملابسات الواقعة.