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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بمواصلة جهود التطوير والارتقاء بالمنظومة الصحية وتكثيف الحملات المرورية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
أ ش أ

 وجه محافظ سوهاج، طارق راشد، بمواصلة جهود التطوير والارتقاء بالمنظومة الصحية، بما يحقق رضا المواطنين ويلبي احتياجاتهم، مطالبا بتكثيف الحملات المرورية وإلزام سائقي سيارات الأجرة بالتحميل من داخل المواقف المخصصة لهم، ومنع الوقوف العشوائي بمحيطها، فضلا عن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارة المرور وإدارة المواقف لضمان الانضباط وتيسير حركة الانتقال داخل المحافظة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها المحافظ، اليوم /الجمعة/، لتفقد مستشفى سوهاج العام وموقف "بلصفورة".

واستهل المحافظ جولته بتفقد مستشفى سوهاج العام، برفقة الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام العمل داخل الأقسام الطبية المختلفة.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى، ومنها القلب وجراحة العظام والاستقبال العام والأطفال وعناية القلب واستقبال الأطفال، واطمأن على انتظام سير العمل ومستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، كما التقى عددًا من المرضى والمواطنين المترددين على المستشفى، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، ووجه بسرعة دراستها والعمل على تلبيتها، وتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأشاد المحافظ بالتحسن الملحوظ في مستوى الأداء والخدمات داخل المستشفى، مؤكدًا أهمية مواصلة جهود التطوير والارتقاء بالمنظومة الصحية، بما يحقق رضا المواطنين ويلبي احتياجاتهم، وداعيا بتفعيل دور المشاركة المجتمعية داخل المستشفيات، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتحسين بيئة تقديم الخدمة الطبية.

وأكد المحافظ أهمية الانضباط داخل المستشفيات والمتابعة المستمرة لمستوى الأداء، والتعامل الفوري مع أية معوقات تواجه المرضى، ومحاسبة المقصرين، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة تليق بمواطني سوهاج.

وفيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين، بشأن تضرر الأهالي من عدم التزام سائقي سيارات الأجرة بنطاق موقف قرى مركز سوهاج بحي غرب بالوقوف داخل الموقف المخصص لهم، وتحميل الركاب من خارج الخطوط المقررة بصورة عشوائية، بما يتسبب في اختناقات مرورية ، حيث انتقل المحافظ إلى موقع الموقف، وكلف رئيس حي غرب سوهاج، بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج وإدارة المواقف بالمحافظة، للتحرك الفوري وإلزام جميع السائقين بالانتظار وتحميل المواطنين من داخل الموقف المخصص لهم، ومنع مظاهر الوقوف العشوائي في محيطه الخارجي.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد موقف سيارات بلصفورة، برفقة تاج أبو سداح رئيس حي غرب سوهاج، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام حركة سيارات الأجرة ومدى الالتزام بالتنظيم المروري داخل الموقف.

ووجه المحافظ بدراسة مقترح نقل موقف التلول، بما يتيح استغلال المساحات المتاحة وتحقيق التوسعة المطلوبة بموقف بلصفورة، إلى جانب سرعة الانتهاء من أعمال الرصف المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للموقف، لرفع كفاءة الموقع وتحسين بنيته التحتية.. كما وجه بدراسة توفير مخرج بديل للموقف، تحسبًا لغلق مزلقان السكة الحديد المجاور لحي غرب، بما يضمن استمرار حركة السيارات وتيسير انتقال المواطنين دون حدوث تكدسات مرورية.

محافظ سوهاج طارق راشد المنظومة الصحية

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